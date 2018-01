Rezultate Loto 4 ianuarie. Rezultatele tragerilor din 4 ianuarie 2017. Report de peste 1 milion de euro la Loto 6/49

Rezultate Loto 4 ianuarie. Joi, 4 ianuarie, Loteria Romană organizează primele trageri loto din acest an. Report de peste 1 milion de euro.

Joi, 4 ianuarie, Loteria Romana organizeaza primele trageri loto din acest an, dupa ce la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou a acordat 75.953 de castiguri in valoare totala de 4.123.470,22 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 5 milioane de lei (peste 1 milion de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,19 milioane lei (peste 255.300 de euro).

In urma tragerii Joker de duminica, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14 milioane de lei (peste 3 milioane de euro).

La Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 97.800 de lei (aproximativ 21.000 de euro).

NUMERELE EXTRASE joi, 4 ianuarie 2018

Loto 6/49:

8 27 47 2 25 3

Joker:

33 12 42 7 30 + 8

Loto 5 din 40:

3 36 6 20 2 24

Noroc:

3 7 4 5 4 4 8

Super Noroc:

8 1 7 6 3 6

Noroc Plus:

2 9 4 9 4 9

NUMERELE EXTRASE duminică, 31 decembrie, 2017

Loto 6/49

43 36 2 42 32 28

Loto 6/49 suplimentar

5 44 12 9 29 16

Joker

44 29 8 14 17 + 3

Joker suplimentar

41 14 7 31 37 + 2

Loto 5 din 40

15 6 1 19 10 13

Loto 5 din 40 suplimentar

17 28 20 37 24 23

Noroc

7 7 3 3 4 7 6

Super Noroc

1 3 9 1 3 7

Noroc Plus

6 5 7 6 4 7