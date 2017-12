S-a aruncat în apele reci ale Oltului ca să salveze o necunoscută: ”Când am ieșit la suprafață nu mai aveam aer. Dar am și eu un băiat, sunt de vârste apropiate, nu m-am gandit că aș putea să mor!”

Povestea lui a făcut înconjurul României, căci a făcut poate cel mai frumos gest pe care îl poate face un om: și-a riscat viața pentru a salva un seamăn.

Dan Petre Mihai, un bărbat de 45 de ani, din Slatina, a fost proclamat, sâmbătă, 9 decembrie 2017, Eroul Zilei, după ce, la minus 3 grade Celsius și-a aruncat hainele pe malul râului Olt și s-a avântat să aducă la mal ceea ce, inițial, a crezut că este un cadavru. Bărbatul nu consideră, însă, că a făcut vreun act de eroism, explicând că, pur și simplu, așa a simțit în acel moment, scrie publicația locala Gazeta de Sud. Tânăra pe care a salvat-o are 18 ani și s-a aruncat în apele reci ale râului în dorința de a-și lua viața.

Dan Petre Mihai este membru al grupului de alergători Slatina Running, o comunitate de prieteni care aleargă împreună, participă la competiții și desfășoară numeroase campanii umanitare. Bărbatul își termina plimbarea pe bicicletă, când ceva suspect i-a atras atenția. Era vorba de fata care plutea în apele reci ale Oltului..

„Spre pescăruși m-am uitat și am văzut cadavrul. La momentul ăla credeam că e vorba de un cadavru. Geaca mi-a atras privirea, avea o geacă de culoarea muștarului. Dacă nu avea mâinile întinse, nu-mi dădeam seama că e om, dar a avut exact poziția mortului, cu fața în jos, cu mâinile întinse, exact cum iese cadavrul omului înecat după câteva zile. M-am oprit cu bicicleta, m-am urcat pe dale și am început să strig la paznici. La un moment dat am văzut niște fete care aleargă cu noi, de la Slatina Running. Am strigat la ele, le-am spus să dea telefon la salvare. Între timp n-am mai așteptat să vină ajutoare, am lăsat bicicleta, am aruncat hainele de pe mine, telefonul, și am sărit în apă, deși, da, aveam impresia că e vorba de un cadavru. În mintea mea a fost gândul să scot cadavrul din apă. Am crezut inițial că sunt 15 metri, dar era mai mult de 15 metri de la mal. Am sărit, am ajuns lângă ea, iar când am ieșit la suprafață am simțit că nu mai am aer, era apa foarte-foarte rece, începusem să văd steluțe, mi se schimbase privirea, vocea… Și am tras-o de umăr, când am văzut că plutea părul pe deasupra, am tras-o spre mine și în momentul ăla am simțit că mă duc eu, că mă pierd de tot. Ajunsesem cam la 5 metri de mal cu ea“, a povestit bărbatul pentru gds.ro.

Conștient că este în pericol, bărbatul a căutat ajutor la colegele din grupul Slatina Running, pe care înainte de a se arunca în apă le rugase să sune după ajutor. „Le-am făcut semn fetelor să mă ajute. În momentul ăla am văzut că dă din picior. Am crezut că e efectul apei, am văzut din nou mișcarea, mai accentuat, exact ca o pasăre tăiată, când își dă ultima suflare. Am prins putere mai mare atunci, am zis că trebuie să trăiască! Am ieșit din apă, am prins-o de umăr și în timpul ăsta am rugat paznicul să-mi dea mâna. Am scos-o și, până au venit echipajele, cei de la SMURD și ambulanță, i-am apăsat pe stern, masaj, începuse să-i curgă apă pe colțul gurii. Atunci am început să strig la ea: «Hai, că tu trebuie să trăiești, luptă să trăiești!»(n.r. – în timpul discuției ochii i se umezesc). I-am ajutat apoi pe salvatori. Credeți-mă că nici n-am dormit bine azi-noapte! Nu m-am mai gândit că trebuie să trăiesc sau să mor. Am și eu un băiat, sunt de vârste apropiate, am înțeles că ea are 18 ani, băiatul meu are 19. I-am și spus – dacă ai făcut treaba asta pentru un băiat, cea mai mare prostie ai făcut!“, a continuat bărbatul să povestească.

În adolescență, bărbatul obișnuia să traverseze Dunărea înot.