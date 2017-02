S-a schimbat tot. Persoanele care vor să se pensioneze în 2017 trebuie să îndeplinească mai multe criterii!

Pensia pentru limita de varsta e cea mai intalnita categorie de pensie din sistemul public, obtinerea acesteia fiind conditionata de atingerea varstei standard de pensionare si de efectuarea stagiului minim de cotizare.

Varsta standard de pensionare este, in momentul de fata, de 65 de ani pentru barbati si de 63 de ani pentru femei. Totodata, stagiul minim de cotizare este de 15 ani, iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, indiferent de sex.

Totusi, atingerea acestor varste si stagii de cotizare este facuta treptat, prin esalonarea prevazuta de Legea pensiilor. Daca pentru barbati deja s-a ajuns la cele trei limite inca de la inceputul anului 2015, pentru femei s-a ajuns momentan doar la limita stagiului minim de cotizare, iar la limita stagiului complet de cotizare si a varstei standard de pensionare se va ajunge abia in anul 2030, scrie avocatnet.ro.

Din moment ce varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare sunt calculate in functie de data nasterii fiecarei persoane, Legea nr. 263/2010 ne permite sa aflam cine indeplineste in 2017, cel putin teoretic, conditiile pentru a obtine pensia pentru limita de varsta.

Asadar, persoanele care implinesc varsta standard de pensionare, conform tabelului de mai sus, se pot pensiona in 2017, cel putin teoretic, pentru limita de varsta. Insa doar daca au atins cel putin stagiul minim de cotizare. Acest stagiu reprezinta, in cuvinte mai simple, perioada in care o persoana a muncit cu forme legale si angajatorul i-a platit contributia la pensii. In stagiul de cotizare sunt incluse si unele perioade in care nu s-a lucrat, cum ar fi cele de incapacitate temporara de munca sau cele aferente concediului pentru cresterea copilului, potrivit sursei citate mai sus.

Cererile de pensionare depuse prea devreme sunt respinse

Pensia e acordata la cererea persoanei indreptatite sa o primeasca, se arata in Legea nr. 263/2010, iar solicitarea se poate depune fie personal, fie prin mandatar desemnat prin procura speciala. Atat cererea de pensionare, cat si actele cu care se face dovada indeplinirii conditiilor de pensionare pot fi depuse la casa de pensii numai din ziua in care acele conditii sunt indeplinite efectiv.