Structura anului școlar 2018-2019. Școala începe mult mai devreme în această toamnă! Adio, vacanță prelungită!

Structura anului scolar 2018-2019 este in curs de definitivare.

Eugen Ilea, vicepresedinte Federatia Nationala a Asociatiilor Parintilor, a anuntat ca, miercuri, in Comisia de Dialog Social, s-au facut urmatoarele modificari:

"Anul scolar 2018/2019 va avea 34 de saptamani, 167 de zile, cu incepere din 10 septembrie si finalizarea anului scolar in 14 iunie 2019.

Se vor mentine cele trei saptamani de vacanta de iarna. 10 septembrie, incepere, pana pe 21 decembrie cursuri, vacanta de iarna 22 decembrie - 3 saptamani, pana in 14 ianuarie (ramane neschimbat), cursuri pana in 1 februarie. Din 2 februarie incepe vacanta intersemetriala pana in 10 februarie, din 11 februarie pana in 19 aprilie cursuri, vacanta de primavara 20 aprilie - 5 mai, 7 mai - 14 iunie urmatoarea sesiune, urmand vacanta de vara pana in 14 septembrie 2019.

Avand in vedere ca toti partenerii sociali, atat sindicatele, elevii, confederatiile patronale, alaturi de noi, am cazut de acord ca aceasta este o structura a anului scolar benefica pentru elevi nu cred ca vor fi obiectii".

Cum va arata, conform acestei propuneri, structura anului scolar 2018-2019?

09 Sept - 15 Iunie - Anul scolar 2018 - 2019

10 Sept - 01 Feb - Semestrul I

22 Dec - 13 Ian - Vacanta de iarna

02 Feb - 10 Feb - Vacanta intersemestriala

11 Feb - 14 Iunie - Semestrul al II-lea

20 Apr - 5 Mai - Vacanta de primavara

Sursă foto: Romania TV