Toate școlile din județul Dâmbovița au fost închise

România, sub ameninţarea furtunilor! Meteorologii au emis coduri galbene şi portocalii de averse şi vânt puternic pentru mai multe zone din ţară. Se iau măsuri speciale, şcolile se închid iar oamenii sunt sfătuiţi să nu iasă din case.

Primarul municipiului Târgoviște a anunțat pe pagina sa de Facebook că unitățile de învățământ din oraș vor fi închise.

„In contextul avertizarii meteorologice „COD PORTOCALIU” (instabilitate atmosferica deosebit de accentuata, cantitati de apa importante, cuprinse intre 50 si 70 l/mp) avertizare valabila in intervalul 20 septembrie, ora 16,00 – 21 septembrie, ora 10,00, scolile din judetul Dambovita, inclusiv cele din municipiul Targoviste vor fi inchise astazi, incepand cu orele 13,00.

Totodata, administratia locala targovisteana este pregatita sa intervina cu un numar de 120 de oameni, apartinand Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Targoviste, Companiei de Apa, SC Municipal Construct, SC ECO-SAL si Directiei de Salubritate.

Mentionez ca echipele de interventie au la dispozitie 4 buldoexcavatoare, 3 basculante, 6 motopompe, 4 grupuri electrogene, 3 instalatii de iluminat independente, 10 motofierastraie, 3 autospeciale tip vidanje, 4 autocamionete si o autospeciala pompieri.

Situatiile deosebite pot fi sesizate la dispeceratul Politiei Locale Targoviste, la telefoanele 0785212904, 0731327436 sau 0245921. In cursul noptii, politia locala va actiona in teren cu 6 echipaje.”, scrie pe pagina de Facebook a edilului.