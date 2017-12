Ultima oră. Meteorologii au anunțat când trebuie să ne așteptăm la ninosri abundente și ger!

Din pacate vestile nu sunt tocmai bune, iar din luna ianuarie ne asteapta cateva premiere meteorologice.

In luna decembrie, temperaturile, de asemenea, nu se vor diferentia prea mult fata de cele aflate in normele perioadei, de -0,8 grade Celsius. In zonele de centru, est si sud est va ninge abundent, mai mult decat de obicei, anunta meteorologii.

Anul 2018 va debuta cu ger si temperaturi mai scazute decat media normala perioadei, in nordul si centrul tarii, in timp ce in celelalte regiuni, se vor inregistra temperaturi normale perioadei, potrivit evz.

Ninsori abundente se vor inregistra in centrul si vestul tarii, in celelalte regiuni precipitatiile mentinandu-se in normalul perioadei.

Anul 2017 a fost marcat de anomalii climatice. Am avut caniculă, tornade, furtuni violente care au ucis oameni, dar şi ploi abundente. Toate acestea, spun specialiştii, vor fi din ce în ce mai dese.

Roxana Bojariu, climatolog: “Trecem un episod în care un ciclon mediteranean ne aduce foarte multă umezeală şi se roteşte în aşa fel încât mai ia umezeală şi de pe Marea Neagră şi asta amplifică, îl alimentează şi cantitatea de precipitaţii este destul de mare”

Nu este normal pentru această perioadă, când ar trebui să avem temperaturi cu măcar 4 grade mai mari, potrivit normelor. În plus, prognozele pe următoarele două săptămâni arată că finalul lunii va fi chiar mai rece decât acum în unele zone. Estimările meteorologilor vorbesc despre minus 6 grade, minimă la munte.

Unele prognoze europene arată că am putea avea strat de zăpadă de 8-10 centimetri la munte şi la deal. Nu ar fi exclus, spun specialiştii, mai ales că anul acesta a fost presărat cu anomalii climatice atât la nivelul temperaturilor, cât şi al precipitaţiilor şi vânturilor.

Roxana Bojariu, climatolog: “Am început cu un ianuarie cu aproape 4 grade sub media la nivelul României pentru lunile ianuarie din intervalul 1981-2010, dar în schimb luna martie a depăşit cu 3,4 grade Celsius norma pentru lunile martie. Şi apoi lunile au depăşit în mod constant mediile lor lunare pentru referinţă. Instabilităţi foarte puternice, un sezon cu grindină foarte activ. Am avut din păcate acele fenomene până în toamnă: furtunile din vestul ţării, cu victime omeneşti din păcate.”

Sfatul oamenilor de ştiinţă ar fi să ne aşteptăm la cât mai multe astfel de extreme. O veste proastă ar fi ruperea vortexului polar, de exemplu – care ar putea avea loc mai devreme decât de obicei.

Alex Deakin: “Oamenii de ştiinţă ştiu despre vortexul polar de foarte mulţi ani. Poate fi puternic, dar poate şi slabi. În mod normal vântul aici are viteze de peste 150 de mile pe oră (240 km/h). E unul dintre cele mai puternice uragane de pe pământ. Totuşi vortexul polar poate slabi şi când se întâmplă asta, se sparge şi se împrăştie. Iar asta are potenţial de afectare a vremii.”

O cercetătoare de la Institutul Potsdam pentru Climatologie, din Germania, spune că în mod normal această ruptură are loc în primăvară, dar e posibil să se întâmple şi mai devreme.

Marlene Kretschmer: “Dacă cedează vortexul polar, de regulă avem ierni mai reci, riscul iernilor extreme, mai reci creşte. Pătrunderea în zona continentală a Europei, spre România sau Germania, este influenţată şi de alte aspecte: de exemplu de Atlantic, de Curentul Golfului. Deci nu e musai dacă vortexul cedează să avem ierni mai reci dar riscul creşte.”