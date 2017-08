Un credit la bancă a distrus viaţa unei familii din Slobozia. Deşi au plătit ratele, cei doi soţi au aflat că riscă să-şi piardă casa

Situaţie incredibilă la Slobozia, unde angajaţii unei bănci sunt acuzaţi că ar fi falificat semnăturile unor clienţi ca să le dubleze rata şi să-i lase fără casă.

Înşelăciunea a fost dovedită de un expert grafolog. Dar chiar şi aşa, oamenii au fost executaţi silit şi au pierdut apartamentul.

În 2005, soţii Milea şi-au deschis o linie de finanţare pentru afacere. Mama Dorinei a girat cu un apartament. Pe care s-a trezit că-l pierde, trei ani mai târziu. Mai mult, ratele s-au dublat, din cauza unui act adiţional apărut peste noapte.

Dorina Milea, păgubit: "În anul 2008, în luna noiembrie, plăteam aproximativ 1.800 de lei, iar în luna decembrie a aceluaşi an am început să plătesc 3.600 de lei." Dorina Milea a cerut expertiza unui grafolog, ca să demonstreze că semnătura de pe actul adiţional este falsă.

Elena Untaru, girant: "Eu nu am semnat nimic. Am fost la Poliţie, am făcut toate testele." Dorina Milea, păgubit: "Am pus în oglindă dou contracte. Am descoperit că acel contract nu conţinea semnăturile noastre."

În instanţă, şi creditul, şi actul adiţional au fost declarate nule. O luptă câştigată pentru familia Milea. Dar, războiul cu banca nu s-a încheiat. Între timp, apartamentul a fost vândut. Dorina Milea, păgubit: "Unul dintre reprezentanţii băncii mi-a spus că banca are bani şi îşi permite orice."

