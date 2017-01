UPDATE: 15 israelieni, un italian şi un bulgar, printre victime / Incediu puternic în club Bamboo. 38 de persoane rănite. Clubul nu avea autorizație

Un incendiu puternic s-a produs, sâmbătă dimineaţă, la Clubul Bamboo din Capitală, potrivit Biroului de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. 38 de persoane au ajuns la spital în urma incendiului de la clubul Bamboo, dintre care 21 de victime transportate de SMURD și SABIF, iar 17 cu mijloace proprii.

UPDATE: Un număr de 44 de persoane au ajuns, sâmbătă, la spitalele din Capitală în urma incendiului izbucnit în clubul Bamboo, dintre acestea rămânând internate cinci - patru la Spitalul de Urgenţă Bucureşti şi una la Spitalul de Urgenţă Pantelimon, potrivit datelor centralizate la nivelul Guvernului. Dintre cei care au ajuns la spital, 17 sunt cetăţeni străini - 15 cetăţeni din Israel, unul bulgar şi unul italian.

Conform sursei citate, în urma incendiului 24 de persoane au ajuns la Spitalul de Urgenţă Bucuresti, şase la Spitalul Universitar de Urgenţă, cinci la Spitalul Clinic de Urgenţă Pantelimon, trei la Spitalul Clinic de Urgenţă Colentina, iar şase la Spitalul de Urgenţă Elias.

Guvernul menţionează că dintre aceste persoane au mai rămas internate cinci - patru la Spitalul de Urgenţă Bucureşti (două la Terapie Intensivă şi două la Ortopedie) şi una la Spitalul de Urgenţă Pantelimon (Chirurgie).

Între victime se află şi 15 israelieni, un cetăţean italian şi unul bulgar.

UPDATE: Un număr de 41 de persoane aflate în clubul Bamboo cuprins de un incendiu au ajuns la unităţile de primiri urgenţe ale spitalelor din Bucureşti, iar zece dintre acestea sunt internate, a declarat ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, care a făcut apel la cei care se aflau în club ca în cazul în care au dureri de cap, vertij sau orice alte simptome să meargă de urgenţă la spital sau să sune la Ambulanţă.

UPDATE: Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat sâmbătă, la Spitalul Floreasca, referitor la incendiul din clubul Bamboo, că, pe măsură ce s-au stins focarele de foc, anchetatorii au început cercetările la faţa locului şi până în acest moment nu s-a găsit nicio persoană decedată, urmând să fie stabilită cauza exactă a incendiului.

“Nu am ce să le reproşez colegilor mei în ceea ce priveşte mobilizarea. Au fost dizlocate suficiente forţe, am acţionat conform planului roşu pe care l-am activat imediat ce am avut primele informaţii şi, ulterior, cei care au fost intoxicaţi cu fum au fost direcţionaţi tot prin grija colegilor noştri, deşi au fost o parte care au plecat şi cu transportul particular către spital”, a afirmat ministrul.

UPDATE: Clubul Bamboo avea, din 2009, un aviz pentru securitate la incendiu, însă nu deţinea şi autorizaţie în acest sens, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, Daniel Vasile, care a precizat că localul nu a solicitat o astfel de autorizaţie. Vasile a mai spus că clubul a fost amendat de ISU de mai multe ori, ultima dată în noiembrie 2016, dar neregulile constatate "nu se încadrau în categoria celor care ar fi putut determina închiderea şi suspendarea activităţii clubului.

"Din momentul în care se acordă avizul de securitate la incendiu, investitorul poate începe lucrările de construire a imobilului. Ulterior, la finalizarea acesto lucrări, investitorul este obligat să solicite autorizaţia de securitate la incendiu care să confirme faptul că ceea ce a prezentat şi plan a şi pus în practică ulterior şi se face în baza unei recepţii. La această recepţie, participă un reprezentat al ISU care certifică faptul că ceea ce este prezentat iniţial în aviz s-a materializat în practică şi implicit sunt respoectate normele de apărare împotriva incendiilor. La momentul respectiv, se eliberează autorizaţia de securitate la incendiu. Ulterior, era obligţia investitorului să solicite o autorizaţie de securitate la incendiu, până la punerea în exploatare a acestui imobil, lucru care nu s-a întâmplat", a spus reprezentantul ISU.

În 25 mai 2015 au fost aplicate două amenzi în cuantum de 5.500 de lei pentru exploatarea necorespunzătoare a instalaţiei electrice şi lipsa autorizaţiei de securitate la incendiu, iar în 13-20 noiembrie 2015 au fost date două amenzi în cuantum de 15.000 de lei pentru exploatarea necorespunzătoare a instalaţiei electrice şi lipsa autorizaţiei de securitate la incendiu.

De asemenea, în noiembrie 2016 clubului i-a fost aplicată o amendă în cuantum de 2.500 de lei pentru blocarea căilor de evacuare. Întrebat dacă ISU avea posibilitatea să închisă clubul pentru nerespectarea normelor, Daniel Vasile a spus că neregulile constatate nu se încadrau în categoria celor care ar fi putut determina închiderea şi suspendarea activităţii Clubului Bamboo.

UPDATE: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Ilfov a publicat pe pagina sa de Facebook noi fotografii de la clubul Bamboo, după ce focul a fost stins aproape în totalitate.

UPDATE 10:15: Dumitru Bădrăgan, avocatul administratorului clubului Bamboo, spune că nu poate afirma că localul nu avea autorizaţie, că cea mai mare parte a documentelor probabil au fost distruse în incendiu, dar că a cerut duplicatele. El a precizat că administratorul se afla la spital pentru nişte investigaţii medicale şi că urmează să meargă la audieri.

”Noi am solicitat clienţilor toate documentele pe care le aveau. Foarte multe din documentele erau în incinta clubului şi bănuim că s-au pierdut, dar există duplicate şi i-am rugat pe cei care reprezintă societatea să le prezinte organelor abilitate”, a declarat Dumitru Bădrăgan.

El a precizat că, în lipsa documentelor, nu poate afirma că nu exista autorizaţia de funcţionare.

În privinţa audierilor, avocatul a spus: ”Din câte ştim, există invitaţie către Poliţia Capitalei şi aşteptăm să fim anunţati. Ştim că administratorul era la spital pentru nişte investigaţii medicale şi aşteptăm să fim contactaţi când se va deplasa la Poliţie”.

Avocatul a precizat că, deocamdată, organele abilitate nu au solicitat documente. El a spus că nu are cunoştinţă depre amenzi aplicate în cazul clubului. Avocatul a mai menţionat că se pare că incendiul a izbucnit într-o zonă în care nu era clienţi.

UPDATE 10:14: Preşedintele Klaus Iohannis spune, despre incendiul din Clubul Bamboo din Capitală, că am trecut pe lângă o altă tragedie de proporţii, iar reguli şi legi au fost, se pare, din nou încălcate. Şeful statului mai afirmă că societatea va fi mereu în pericol atât timp cât nu vom înţelege că legea e una pentru toţi,

"În incendiul din clubul bucureştean nu şi-a pierdut viaţa, din fericire, nici un om. Am trecut, însă, pe lângă o altă tragedie de proporţii. Reguli şi legi au fost, se pare, din nou încălcate. Până nu vom înţelege odată pentru totdeauna că legea e una pentru toţi, societatea va fi mereu în pericol. Le doresc însănătoşire grabnică celor răniţi şi mulţumesc salvatorilor!", a scris preşedintele pe Facebook, sâmbătă dimineaţă.

Un număr de 38 de persoane au ajuns la spital în urma incendiului violent care s-a produs vineri noapte în clubul Bamboo din Capitală, unde se aflau câteva sute de persoane.

Potrivit secretarului de stat Raed Arafat, 21 de victime au fost transportate la spital cu ambulanţele, iar 17 au ajuns ulterior, cu maşini particulare.

În urma incendiului, clubul a fost distrus în totalitate.

UPDATE 10:05: Ministrul de Interne, Camern Dan, a precizat că exista un termen până la 30 iunie 2017 în care clubul Bamboo trebuia să obţină autorizaţia de funcţionare şi că au fost făcute mai multe controale la acest local, ultimul având loc recent.

”Am făcut primele verificări privind autorizaţia clubului şi vom emite un punct de vedere”, a precizat Carmen Dan, într-o intervenţie telefonică la Digi 24.

Ea a spus că s-au făcut mai multe controale la clubul Bamboo începând din anul 2009, când a fost eliberat avizul de securitate la incendiu. Ministrul a precizat că au fost intensificate controalele după incendiul din clubul Colectiv din octombrie 2015.

Carmen Dan a adăugat că a fost făcut chiar recent un control. ”Răspunderea pentru funcţionare este exclusiv a beneficiarului şi, potrivit legii, exista un termen de obţinere a autorizaţiei (de funcţionare - n.r.) pentru 30 iunie 2017”, a mai declarat ministrul de Interne.

UPDATE: Unul dintre localnicii din zonă a filmat atât incendiul din Bamboo, cât și urmările din această dimineață. Filmarea a fost făcută de la înălțime, din apartamentul unui bloc situat chiar vizavi de clubul distrus de foc.

UPDATE: Procurorii Parchetului Tribunalului Bucureşti au deschis dosar penal in rem în cazul incendiului de la clubul Bamboo, la această oră fiind audiate mai multe persoane.

”Cercetările au fost preluate de Parchetul Tribunalului Bucureşti şi Serviciului Omoruri, cu sprijinul altor structuri din cadrul Poliţiei Capitalei”, au precizat reprezentanţii poliţiei.

La acestă oră, au loc audieri în acest caz.Avocaţii administratorilor clubului Bamboo susţin că acesta avea toate documentele necesare funcţionării, conform normelor legale, că au fost respectate toate reglementările privind căile de acces şi de evacuare şi că toate dotările în caz de incendiu au fost funcţionale, după cum demonstrează şi numărul mic de persoane care au necesitat îngrijiri medicale şi faptul că acestea nu au suferit răni grave.

Viceprimarul Sectorului 2 Dan Cristian Popescu a declarat că Clubul Bamboo nu avea autorizaţie de funcţionare, iar în această lună urma să fie amendat. El a precizat însă că planul de acţiune la incendiu al clubului era avizat de ISU.

”Clubul nu avea autorizaţie de funcţionare şi autorizaţie de construcţie receptionată. Acesta este şi motivul pentru care nu avea autorizaţie de funcţionare”, a spus viceprimarul, într-o intervenţie la Digi 24.

”Avea documentaţia depusă la noi, dar nu era completă. În luna ianuarie ar fi fost amendaţi, nu au ajuns la ei cei de la control”, a explicat Dan Cristian Popescu.

UPDATE: „Artificii au fost. Am văzut pe barmani panicați, au luat niște extinctoare în mână!”, a spus David, un martor aflat în momentul incendiului în club.

UPDATE: Adriana Nicoleta, care a fost vineri seara în club, a spus: "Am ieşit printre primii şi mirosea a instalaţii electrice încinse. De câteva minute nu mai funcţiona aerul condiţionat. Nu a luat foc de la ţigări", a scris pe Facebook Adriana Nicoleta, care a fost vineri seara în club.

O altă tânără spune că s-a fumat toată noaptea în club. "Se fumat palmat, în ciuda insistenţelor ospătarilor care le făceau observaţie clienţilor. Nu am auzit artificii", a spus ea.

La momentul incendiului, în club erau câteva sute de persoane.

UPDATE: Atmosfera era foarte relaxată, dovadă imaginile transmise pe Facebook înainte de izbucnirea incendiului din această dimineață.

Vreme de două minute, cei care dețin contul oficial al clubului de lux din București au transmis live pe Facebook, iar din imaginile pe care le puteți vedea AICI, se observă că lumea se distra ca în orice altă dimineață obișnuită.

La mai puțin de o oră, clubul Bamboo a fost cuprins de flăcări, iar 38 de persoane au fost rănite!

UPDATE: La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, s-a activat o linie telefonică - 021 206.40.50, unde rudele celor care s-au aflat în clubul Bamboo pot suna pentru a obține informații despre persoanele transportate la spital.

De asemenea, oricine deține informații relevante despre alte posibile victime sau legate de izbucnirea incendiului pot suna la numărul respectiv de telefon.

Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă dimineață, la clubul Bamboo din Capitală, potrivit Biroului de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. ISU informează că 38 de persoane au ajuns la spital în urma incendiului de la clubul Bamboo, dintre care 21 de victime transportate de SMURD și SABIF, iar 17 cu mijloace proprii

UPDATE: Starea de sănătate a pacientului intubat în urma incendiului de la clubul Bamboo a evoluat bine, acesta fiind deconectat de la aparate, a anunțat, sâmbătă dimineață, șeful DSU, Raed Arafat.

"Persoana care a fost ventilată şi intubată este în stare bună, scoasă de pe aparate", a precizat secretarul de stat, menţionând că este vorba despre o femeie.

Potrivit lui Arafat, 21 de victime au fost transportate la spital cu ambulanţele, iar 17 au ajuns ulterior, cu maşini particulare.

Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă dimineață, la clubul Bamboo din Capitală, potrivit Biroului de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. ISU informează că 38 de persoane au ajuns la spital în urma incendiului de la clubul Bamboo, dintre care 21 de victime transportate de SMURD și SABIF, iar 17 cu mijloace proprii. La nivelul Ministerului Afacerilor Interne s-a activat o linie telefonică - 021 206.40.50, unde rudele celor care s-au aflat în Clubul Bamboo pot suna pentru a obține informații despre persoanele transportate la spital, informează ISU București.

UPDATE: Martor: Au fost artificii în club, dar focul a izbucnit dintr-o camera alăturata.

UPDATE: O tânără care a fost martoră la incendiul din clubul Bamboo le-a declarat că, în înteriorul clubului s-a fumat toată noaptea, în ciuda faptului că fumatul e interzis prin lege.

"S-a fumat pe rupte toată noaptea. Chelnerii mai veneau să le spună să stingă țigările, dar clienții ziceau că e în regulă și continuau să fumeze palmând țigara", a spus tânăra.

UPDATE: Pompierii au activat Planul roșu de intervenție. 30 de persoane au fost spitalizate inițial, dar ulterior au plecat acasă, astfel încât la ora 6:30 mai erau internate doar nouă. Dintre acestea, una este în stare gravă. Printre răniți se află și cetățeni străini.

„Dintre toate persoanele transportate la spitale, 20 au fost transportate de ambulanţele SMURD şi SABIF. Vorbim de spitalele Floreasca, Universitar, Pantelimon și Colentina, până în acest moment. Există un singur caz foarte grav la Spitalul Colentina, o persoană care este intubată, ventilată mecanic, prezintă arsuri la nivelul căilor respiratorii. Toate celelalte acuză doar expunere la fum, posibil stare de intoxicare și posibil stare de hipotermie, deci viața acestora în acest moment nu este pusă în pericol. Există informații în acest moment pe care le verificăm potrivit cărora mai sunt și alte persoane care s-au prezentat cu alte mijloace, mijloace proprii, către unitățile spitalicești”, a anunțat că purtătorului de cuvânt al ISU București-Ilfov, Daniel Vasile.

Incendiul de la clubul Bamboo este controlat în acest moment, iar prompierii acţionează pentru lichidarea ultimelor focare, a declarat secretarul de stat Raed Arafat, aflat la faţa locului. El a precizat însă că la acest moment nu se poate preciza dacă au fost prinse victime în interior, iar echipele de intervenţie nu pot intra deocamdată pentru a verifica în totalitate zona.

”Am făcut o vizită de inspecţie pe toată zona, situaţia e sub control, clădirea e prăbuşită. Mai sunt focare, dar putem spune că incendiul e sub control”, a afirmat Arafat.

El a spus că în acest moment pompierii acţionează pentru lichidarea ultimelor focare. Arafat a arătat că nu se poate preciza la acest moment dacă în interior nu au fost prinse victime şi că acest lucru se va putea verifica după lichidarea incendiului şi cercetarea zonei.

Clădirea clubului Bamboo s-a prăbuşit în totalitate, incendiul afectând o suprafaţă de 2.500-3.000 de metri pătraţi. Pompierii au precizat că au mai rămas elemente de construcţie care însă nu prezintă siguranţă pentru intrarea echipelor de salvare, astfel că se acţionează din exterior.

Coordonatorul SMURD Bucureşti, Bogdan Opriţa, a spus, la rândul său, că în urma incendiului medicii au acordat primul ajutor în cazul a aproape 50 de persoane care fie erau intoxicate cu fum, fie suferiseră hipotermie. De asemenea, două dintre victimele care au fost transportate la Spitalul Floreasca au fracturi după ce au sărit de la etaj pentru a se salva. Bogdan Opriţa a mai spus că nu există victime cu arsuri. La acest moment, mai sunt spitalizate opt persoane.