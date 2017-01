Urgia albă! Mai multe tramvaie au fost blocate în Capitală! RATB suplimentează mijloacele de transport în comun

Circulația tramvaielor de pe linia 41 a fost blocată miercuri dimineață în jurul orei 7:00, timp de 25 de minute, din cauza unei tramvai defect în zona stadionului Ghencea, a declarat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al Regiei Autonome de Transport București (RATB), Constantin Tobescu.

"S-a reluat circulația în jurul orei 7:25 și avem capacitatea necesară pentru a prelua fluxurile de călători. Am suplimentat numărul mijloacelor de transport, dar avem și un plus de capacitate pentru că elevii nu merg încă la școală. La această oră se circulă cu toate mijloacele de transport, dar în condiții de iarnă. Toți lucrătorii sunt în stradă pentru a asigura monitorizare și a acționa în zona refugiilor.Singurele probleme pe care le avem sunt în zona liniilor deviate de tramvai 32 și 23 din Piața Coșbuc. Aici am introdus și o linie navetă de autobuze pe zona Depoul Alexandriei și Piața Chirigiu", a precizat Tobescu.

RATB a anunțat miercuri dimineața că tramvaiele liniilor 23 și 32 și autobuzele liniei 117 sunt deviate din cauza prăbușirii unor ziduri ale fostei Fabrici de bere Rahova, pe Bulevardul George Coșbuc.

"În dimineața zilei de 11 ianuarie 2017, pe Bd. G. Coșbuc, s-a prăbușit o parte din zidul fostei fabrici de bere Rahova. Au intervenit echipajele ISU, iar circulația a fost interzisă total între Piața Chirigiu și Rondul Regina Maria. Astfel, au fost deviate liniile RATB 23, 32 și 117", precizează reprezentanții RATB.

Tramvaiele Liniei 32 vor circula pe traseul Dep. Alexandria, Cal. Rahovei, Cal. Ferentarilor, Zețari, Str Anghel Alexandru, Șos. Giurgiului, Piața Eroii Revoluției, Șos. Viilor, Str. Dr Istrate, Str.11 iunie, Piața Unirii.

Totodată, a fost înființată o linie navetă de autobuze care va asigura preluarea călătorilor de la Dep. Alexandriei, pe Calea Rahovei. până la Piața Chirigiu, cu întoarcere pe Str. Odoarei, Șos. Progresului, Cal. Rahovei, Depoul Alexandriei.

Tramvaiele Liniei 23 vor circula pe traseul de bază până la Parcul Carol, apoi pe Str. Dr. Istrate, Viilor, Piața Eroii Revoluției, Șos. Giurgiului, Terminal Zețari.

Autobuzele Liniei 117 vor circula pe traseul de bază de la terminal Confort Urban până la Șos. Progresului, de unde va circula deviat pe ambele sensuri pe Str. Dr. C. Istrate, Str. 11 iunie, Piața Unirii.

Pe de altă parte, reprezentanții regiei anunță că, având în vedere condițiile meteo extreme, RATB a dispus suplimentarea capacității de transport prin prelungirea programului de circulație pentru 70 de tramvaie, 228 de autobuze și 59 de troleibuze, astfel încât va fi în circulație întreg parcul disponibil de 1.184 de vehicule.