Urmează un nou episod de VISCOL şi GER! Veştile de la meteorologi nu sunt bune: De luni, revin ninsorile

Meteorologii anunță că vremea întoarce foaia din nou după doar două-trei zile de încălzire și lipsă de precipitații. De duminică vremea devine din nou geroasă, iar de luni vor începe ninsorile. Se așteaptă un nou episod de vreme severă în primele zile ale săptămânii viitoare

România s-ar putea confrunta cu un nou episod de vreme severă în primele zile ale săptămânii viitoare. Ninsorile și viscolul revin în regiunea de sud-est a țării încă de luni.

Primarul general al Bucureştiului, Gabriela Firea, a anuntat la o televiziune de ştiri că e posibil ca marţi şcolile să înceapă orele la ora 9 în loc de ora 8 din cauza ninsorii abundente prognozate.

Ninsori puternice și viscol sunt posibile în noaptea de luni spre marți, fapt care ar putea duce la noi blocaje în trafic în județele din sud-estul României.

Meteorologii estimează că la începutul săptămânii viitoare vom mai avea parte de un episod cu viscol, însă este puţin probabil să aibă amploarea celor două anterioare de la debutul anului, cu cod roşu şi cu cod portocaliu.

„Clar vine viscol de luni seară. Vor fi ninsori şi vom avea între 15 - 25 de centimetri de zăpadă, cu vânt puternic, dar nu e de speriat, nu va fi atât de rău ca ultimele două viscole. Este bine totuşi ca lumea să fie pregătită, vom avea două zile cu episoade de vreme severă. Însă temperaturile vor fi destul de ridicate şi vor fi precipitaţii mixte, cu ploaie", au declarat meteorologii de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea.

Duminică vremea se va răci. Temperaturile maxime se vor încadra in general între -2 şi 2 grade, posibil mai coborite in depresiunile intramontane dar si mai ridicate (3-4 grade) in dealurile subcarpatice (3 grade la Rm Vilcea si Tg Jiu).

În regiunile nord-vestice şi în zona de munte vor fi înnorări şi pe arii restrânse va ninge slab. În restul teritoriului cerul va fi variabil. În zonele joase de relief, dimineata, pe arii restrânse se va semnala ceaţă, asociată cu depunere de chiciură.

În Capitală, vremea se va răci. Dimineata, -6...-4 grade in oras si spre –8 in imprejurimi si la amiaza, -2...-1 grad. Cerul va fi variabil si vântul va sufla în general slab. Dimineaţa vor fi condiţii de ceaţă.

Luni, vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineaţa în cea mai mare parte a ţării, îndeosebi în sudul, estul si centrul ţării. Temperaturile maxime vor fi negative in aproape toata tara incepind de la valori de –9...-7 grade in centrul tarii. Valori pozitive de 3-4 grade mai sunt asteptate pe litoral (4 Constanta).

Cerul va fi temporar noros, iar în zonele joase de relief, local se va semnala ceaţă, asociată cu depunere de chiciură sau fulguieli. Spre seară, norii se vor inmulti şi vor cuprinde treptat jumătatea de sud a tarii unde se ateapta ninsori si intensificarea vintului.

În Bucureşti vremea va fi deosebit de rece, iar în primele ore ale zilei va fi geroasă, cu valori termice de –13...-11 grade si conditii de ceata. La amiaza, -6...-5 grade. Cerul va avea innorari si spre seara foarte probabil incepe sa ninga si vintul sa se inteteasca.