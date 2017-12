Vești îmbucurătoare! Fostul principe Nicolae va participa la funeraliile regelui Mihai, primind şi un loc în protocolul funerar

Fostul principe Nicolae va participa, împreună cu logodnica sa, la funeraliile bunicului său, regele Mihai, el primind şi un loc în cadrul protocolului funerar, potrivit avocatului acestuia, Radu Enache.

Fostul principe Nicolae a transmis o scrisoare Casei Regale, solicitând să fie primit la funeraliile Regelui Mihai, ca membru al familiei. Avocatul acestuia a declarat, vineri, la Digi 24, că fostul principe a primit răspuns de la Casa Regală şi că îi este permis să participe la funeralii, primind şi un rol în cadrul protocolului funerar.

"Va participa la înmormântare. A primit o adresă oficială din partea Casei Regale că are un loc în cadrul protocolului funerar şi va participa împreună cu logodnica lui, Alina Maria Binder. Legătura dintre Casa Regală şi prinţul Nicolae se va face printr-un oficial al Casei Regale, domnul Traian Sîrcă” , a spus Radu Enache, avocatul fostului principe Nicolae.

El a precizat că nepotul regelui Mihai va rămâne în ţară şi va participa la toate activităţile indicate în protocol.

Nicholae Medforth-Mills este fiul principesei Elena a României şi al lui Robin Medforth-Mills. Este născut pe 1 aprilie 1985, în Meyrin, Elveţia. A primit titlul de principe la împlinirea vârstei de 20 de ani, însă printr-un document semnat la 1 august 2015 şi intrat în vigoare imediat i-au fost retrase titlul şi calificativul şi a fost exclus din linia de succesiune la tronul României.