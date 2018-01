Vești pentru românii care au în îngrijire bătrâni. Modificarea este prevăzută de lege

Persoanele care au în îngrijire bătrâni primesc o veste bună. Acestea pot beneficia de o facilitate prevăzută de Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor în vârstă.

Astfel, potrivit avocatnet.ro, angajații care au în familie o persoană vârstnică, de care au grijă în mod curent, pot lucra cu jumătate de normă bucurându-se de salariu pentru norma întreagă.

„Sotul şi rudele care au in ingrijire o persoana varstnica dependenta pot beneficia de program lunar redus de lucru, de o jumatate de norma, cu suportarea drepturilor salariale pentru cealalta jumatate de norma din bugetul local. Este corespunzator salariului brut lunar al ingrijitorului la domiciliu, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile şi completarile ulterioare.Timpul cat sotul şi rudele au fost incadrate in aceste conditii se considera, la calculul vechimii in munca, timp lucrat cu norma intreaga”, este explicat in lege, potrivit sursei citate.