VIDEO / Scene revoltătoare, într-o școală din România. Doi elevi și-au împărțit pumni și picioare, într-o pauză, iar colegii i-au ajutat

Doi elevi de clasa a XI-a, dintr-o școală din Buzău, și-au împărțit pumni și picioare, într-o pauză, în mijlocul colegilor care nu au intervenit pentru a opri conflictul.

Copleșit de ploaia de pumni, unul dintre adolescenți este înghesuit într-o bancă de la perete, iar celălalt primește ajutorul unui dintre "spectatori", care îi ia ochelarii și îi pune într-un loc sigur. Abia spre finalul bătăii, unul dintre colegi incearcă să intervină pentru a aplana conflictul.

„De când sunt directorul acestui liceu, eu nu m-am confruntat cu astfel de situații. Am luat cunostintă despre incidentul regretabil de la clasă a XI-a și am decis să începem o anchetă disciplinară. Școală noastră are multe lucruri alte cu care se poate mandri”, a declarat directoarea Colegiului Economic , potrivit reporterbuzoian.ro.