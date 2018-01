Vreme rea peste România! Intră în vigoare un cod galben de polei, ninsoare şi viscol

Viscolul se năpustește peste România. Meteorologii au emis o atenţionare cod galben de polei, ninsoare şi viscol, care va intra în vigoare de la ora 17 şi va fi valabilă până mâine seară la ora 20.00. ANM atenţionează că vântul va sufla cu rafale de peste 50 de km/h, iar la munte va ajunge la 80 km/h, spulberând zapada. De asemenea temperaturile vor coborâ până la minus 5 grade Celsius.

La noapte

Precipitaţii mixte in toată tara, iar la munte mai ales ninsori. Cantitãţi peste 20 l/mp în sud-vestul ţãrii şi la munte. În Banat, Oltenia, Transilvania, Crişana, Muntenia şi Moldova vor fi depuneri de polei. Vânt la munte cu rafale de peste 70.80 km/h, viscolind ninsoarea.Minimeîntre -8 şi 3 grade.

Miercuri

Se încălzește. Nori și precipitatii în majoritatea regiunilor, sub formã de ploaie şi lapoviţã ziua şi predominant lapoviţã şi ninsoare noaptea. Cantitãţi peste 10.15 l/mp şi izolat, la munte, 20.25 l/mp. Polei in Oltenia, Transilvania şi pe arii restrânse şi în celelalte regiuni.La munte ninsori si strat consistent de zapada. Vant la munte, unde va viscoli ninsoarea, cu rafale peste 80.90 km/h, dar si in restul teritoriului, cu rafale de 55.60 km/h. Maxime între 0 şi 10 grade, iar minime între -5 şi 3 grade.

Joi

Precipitaţii slabe, ziua,izolat, mai ales sub formã de ninsoare, iar noaptea pe arii relativ extinse, mixte. Vor fi condiţii de polei. Vant in toata tara, dar mai ales în sud şi în est, unde la rafalã se vor depãşi local 55.60 km/h şi la munte, îndeosebi la altitudini mari, unde vor fi de peste 80.90 km/h şi va viscoli ninsoarea. Maxime între -2 şi 6 grade, iar minime între -11 şi 3 grade.

Vineri

Vreme calda. Nori si precipitatii slabe mixte în regiunile sud-vestice, vestice, centrale şi nordice. Vânt la munte. Maxime între 2 şi 10 grade, iar minime între -4 şi 6 grade.