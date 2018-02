VREMEA 18 februarie, România. Ultima oră! Iarna se dezlănțuie din această noapte

VREMEA 18 februarie, România. Meteorologii anunță că iarna revine din această noapte.

Duminică, vremea va fi închisă din punct de vedere termic. Ziua, trecător va ploua slab, iar noaptea vor fi precipitații sub formă de ploaie, iar spre dimineață și lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 4…5 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.

Prognoza meteo, duminică 18 februarie. În prima parte a intervalului vor fi precipitații sub formă de ninsoare la munte și în Maramureș, mai ales sub formă de ninsoare în Transilvania și Moldova, mixte în Crișana și predominant sub formă de ploaie în Banat și pe arii restrânse în celelalte regiuni. În cea de a doua parte a intervalului, temporar, precipitații se vor semnala în jumătatea de sud-est a țării, astfel: ninsori în zona montană, îndeosebi ninsori în Transilvania și Moldova și mixte în rest.

În ultima zi de weekend, vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, iar noaptea local în sudul Moldovei și Muntenia. Temperaturile maxime se vor încadra între -1 grad în jumătatea de nord a Moldovei și 7 grade în Lunca Dunării, iar cele minime se vor situa între -7 și 3 grade, cu cele mai scăzute valori în Maramureș. Izolat va fi ceață.