Bale și Nemec ratează Cupa Mondială! Țara Galilor termină pe 3 în grupă, iar Slovacia are ghinion. Ce record realizează Islanda

În urma meciurilor din grupele D, G și I, Serbia și Islanda s-au calificat la Cupa Mondială. Din grupa G, Spania era deja calificată.

Prin calificarea obținută luni, Islanda scrie o nouă pagină din istoria fotbalului și devine cea mai mică țară prezentă la un Campionat Mondial. Cu o populație de doar 334,000 de locuitor, Islanda depășește Paraguay (850,000), invitată în 1930 și Trinidad Tobago (1,2 milioane), calificată în 2006).

