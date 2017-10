Barcelona pregătește ”tripla britanică”! Trei jucători de clasă de la Tottenham sunt doriți pe Nou Camp. Unul a spus deja ”Da!”

Conform jurnaliștilor de la Sport.es, Barcelona îi dorește de la Spurs pe mijlocașii Christian Eriksen și Dele Alli, precum și pe fundașul Davinson Sanchez.

Barcelona sent scouts to watch Christian Eriksen & Davinson Sánchez in action for Tottenham last night. [Sport] #COYS



Good luck. 🤔🙄#THFC pic.twitter.com/iwIFqXf73x