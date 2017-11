Bomba anului în fotbalul european: Cristiano Ronaldo a anunțat la ce club va evolua în 2018!

Dacă toți se așteptau ca Ronaldo să revină la clubul care l-a propulsat în topul fotbalului european, Manchester United, se pare că lucrurile nu stau deloc așa.

Presa spaniolă anunță azi că Ronaldo i-a transmis agentului său Jorge Mendes care este clubul de fotbal pentru care vrea să evolueze după ce va părăsi ”Santiago Bernabeu”. Destinația este Premier League, însă nu e Manchester United.

Just in: Cristiano Ronaldo to snub Manchester United for Chelsea move https://t.co/lzSjToPsIi pic.twitter.com/DqqnTmNVJi