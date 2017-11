BREAKING NEWS: Demitere surpriză în Premier League! Ultimul eșec i-a fost fatal unui antrenor important

”Clubul nostru dorește să-i mulțumească lui Tony Pulis pentru munca depusă la clubul WBA într-o perioadă de tranziție, care include și schimbarea patronatului.

Întrucât suntem într-un business, iar ultimele rezultate au fost dezamăgitoare, am luat decizia de a ne despărți de antrenor. Îi dorim acestuia mult succes în viitor”, a spus șeful lui WBA, John Williams

BREAKING NEWS



