BREAKING NEWS! Doliu în lumea fotbalului. Un internațional legitimat la clubul englez Wigan Athletic a murit la vârsta de 29 de ani

Fotbalistul din Honduras a dus o luptă de lungă durată cu leucemia. În 2016, clubul englez i-a permis să rămână în țara sa natală pentru a urma un tratament de recuperare. Din păcate, azi, Juan Carlos Garcia a pierdut lupta.

”Clubul Wigan Athletic confirmă azi tragica veste a decesului fostului său jucător, Juan Carlos Garcia. Fostul component al echipei noastre și al naționalei statului Honduras a pierdut lupta cu leucemia. El s-a stins în țara sa natală, alături fiindu-i soția și cei apropiați din familie” anunță site-ul wiganathletic.com

