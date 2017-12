BREAKING NEWS! Scene incredibile în Turcia: Marius Șumudică a fost agresat fizic după meciul lui Kayserispor. Translatorul echipei a ajuns la spital

Meci încins și la propriu și la figurat pentru Marius Șumudică, Cristi Săpunaru și Silviu Lung Jr. în Turcia. În etapa a 14-a din Superliga Turciei, echipa celor trei români, Kayserispor, s-a impus cu 2-1 pe terenul celor de la Alanyaspor graţie unui gol marcat în prelungiri, în minutul 90+3, de Umut Bulut.

Din păcate pentru ei, cei trei români nu s-au putut bucura pe deplin de acest succes care îi duce pe locul 5 în campionat. Imediat după terminarea meciului, oameni din staff-ul tehnic al lui Alanyaspor au pătruns în vestiarul echipei lui Şumudică. A fost o bătaie generală, iar Şumudică s-a ales cu nasul spart. Săpunaru a fost şi el atacat de jucătorii echipei adverse.

Alanya'da maç bitti ortalık karıştı... Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica'ya saldırı https://t.co/Y3Z4Nad8Rp pic.twitter.com/KoihHYi2bd — İstiklal.com.tr (@gazeteistiklal) 4 decembrie 2017

Lucrurile s-au calmat tocmai după ce Jandarmeria a intervenit. După acest incident, translatorul lui Şumudică a ajuns la spital!

Preşedintele trupei lui Șumudică, Erol Bedir a confirmat incidentele grave: ”După meci, antrenorul cu portarii de la Alanyaspor ne-a atacat. Translatorul nostru a fost dus la spital. M-am întors din drum şi am rămas în vestiar. Am constatat că lui Şumudică îi curgea sânge din nas”.

REACŢIA LUI MARIUS ŞUMUDICĂ la conferința de presă

”Chiar nu voiam să vorbesc despre asta, dar dacă mă întrebaţi, vă spun că antrenorul lor a venit spre mine. Eu eram cu echipa, aşteptam să plecăm şi a venit la mine şi m-a lovit aici sub ochi, lângă nas.

Nu am venit în Turcia să fac box, nu am braţe puternice. Nu vreau să mă cert cu nineni, dar am minte, aici sunt puternic” a spus antrenorul român

Marius Sumudica maç sonu olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/DvzIhGNOzZ — Kayserispor TV (@KayserisporTV) 4 decembrie 2017

Primele imagini cu translatoru lui Kayserispor, Yunus Akbulut, băgat în spital de furia gazdelor de la Alanyaspor.

Kayserispor'da Sumudica'nın tercümanı Yunus Akbulut uğradığı saldırı sonrası hastaneye kaldırıldı.



Geçmiş olsun. 🙏 pic.twitter.com/T3x0JBhfOO — FutbolArena (@futbolarena) December 4, 2017

Conform presei centrale din Turcia, Marius Şumudică şi directorul tehnic al echipei Kayserispor au fost înjuraţi de oficialii echipei gazde din cauza modului felul în care se bucurau după meci. De acolo ar fi pornit bătaia generală.