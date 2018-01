BREAKING NEWS! Un nume uriaș din tenis s-a retras de la Australian Open, primul Grand Slam al anului 2018

În această dimineață, britanicul Andy Murray, fost lider ATP de curând, s-a retras de la Brisbane, iar ulterior a anunțat că nu va participa nici la primul Grand Slam din 2018. Ajuns de pe 1 ATP pe 16, dată fiind pauza de 6 luni, Murray nu s-a refăcut după accidentarea la șold suferită la Wimbledon și a fost nevoit să se retragă de la Melbourne.

Murray: “Sadly I won’t be playing in Melbourne this year, as I am not yet ready to compete. I’ll be flying home shortly to assess all the options.”



