Cele mai tari statistici din preliminariile pentru Mondiale: 18 ore și 41 de minute, atât a rezistat o națională fără gol primit; 90%, procentajul de victorii al unei echipe care nu a obținut calificarea încă!

Până la această oră, se cunosc 23 dintre cele 32 de echipe care, în 2018, vor lua startul la Campionatul Mondial din Rusia. Ieri și alaltăieri, Lionel Messi și Cristiano Ronaldo și-au asigurat prezența la Mondial, după o campanie cu emoții până în ultimul meci!

Cele 23 de naționale calificate până acum vin din Europa (10): Rusia (gazda) Belgia, Anglia, Germania, Spania, Polonia, Serbia, Islanda, Franța, Portugalia, America de Sud (4): Brazilia, Uruguay, Argentina și Columbia, Africa (2): Nigeria, Egipt, CONCACAF (3): Mexic, Costa Rica, Panama și Asia (4): Iran, Japonia, Arabia Saudită, Coreea de Sud.

Ca de obicei, după o astfel de campanie, apar o serie de date statistice și recorduri care ies în evidență. Iată-le pe cele mai importante dintre ele:

335,000 - numărul populației Islandei, cea mai mică țară calificată vreodată la un Campionat Mondial!

Iceland with a population of 335000 becomes the smallest nation to qualify for FIFA 2018 ...



Read story here https://t.co/rXWpDZdFQS pic.twitter.com/Jpju3bgxhP — Africa Updates (@Africaupdatesuk) October 11, 2017

98 - poziția FIFA a Arabiei Saudite la început campaniei soldată cu calificarea la Mondial.

4 - poziția celor din Chile în clasamentul FIFA. Naționala lui Alexis Sanchez nu s-a calificat.

28 - de ani s-au împlinit de la ultima calificare a Egiptului la un turneu final de CM, în Italia 1990

The last time #Egypt reached the world cup.

Italy, 1990. pic.twitter.com/fMnBwUvlAN — Ahmed Nasri ⍟ (@Warchadi) October 12, 2017

21 - de goluri au marcat Lionel Messi și Luis Suarez în preliminariile zonei America de Sud, un record în istoria competiției în această zonă.

12 - meciuri fără gol a înregistrat Iranul în aceste preliminarii, adică 18 ore și 41 de minute. Șirul s-a încheiat în meciul cu Siria din ultima etapă, atunci când au primit gol.

🇮🇷 RECORD! ️

Iran have gone an incredible 12 #WCQ qualifier games 1108 minutes - without conceding!

That is about 18 hours of football! pic.twitter.com/5ad0R3lU4M — Teritorio (@TeritorioGame) September 1, 2017

90 - % a fost procentul de victorii al Elveției în grupa de calificare. Fosta rivală a României nu s-a calificat încă la Mondiale și va juca în baraj.

32 - de ani s-a împlinesc de la ultima dublă-ratare a calificării de către Olanda la un turneul final de Euro și unul de Mondial. Batavii au ratat acum Franța 2016 și Rusia 2018.