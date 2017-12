CUTREMUR ÎN FOTBAL! O fostă campioană Mondială, amenințată cu excluderea de la turneul final din Rusia 2018. Italia ar putea profita

Conform celor de la El Pais, campioana mondială din 2010 riscă excluderea de la Campionatul Mondial de anul viitor, din Rusia din motive politice. FIFA a trimis o scrisoare către Federaţia de la Madrid în care o amennță că îi va suspenda calitatea de membru afiliat, caz în care Spania va fi exclusă din toate competiţiile, dacă se va dovedi implicarea politicului în alegerile prezidenţiale.

După suspendarea din funcţie a lui Angel Maria Villar, anchetat pentru corupţie, ministerul Sportului a propus noi alegeri pentru postul de preşedinte al Federaţiei. Această implicare directă a politicului a dus la scrisoarea celor de la FIFA.

