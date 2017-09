BREAKING NEWS! Carlo Ancelotti a fost demis de la Bayern Munchen. Willy Sagnol a fost numit interimar

Christian Falk, seful secţiei Fotbal de la Bild, anunţă că Ancelotti a fost demis. Rolul de interimar la Bayern îi va reveni fostului jucător al echipei, francezul Willy Sagnol

Breaking: @MrAncelotti is fired. Willy Sagnol will sit on the bench on Sunday @SPORTBILD

Criza fără precedent din ultimii ani de la Bayern Munchen s-ar putea solda cu o victimă importantă. Presa germană scrie că antrenorul campioanei Germaniei, Carlo Ancelotti, ar urma să fie demis chiar azi și înlocuit cu un nume mare din istoria clubului bavarez.

Iminenta demitere a lui Ancelotti vine după startul dezastruos de sezon al echipei. Locul 3 în Bundesliga după 6 etape, Bayern a fost surclasată aseară în Liga Campionilor, 0-3 pe Parc des Princes cu PSG.

Breaking: A @FCBayern meeting is convened be the Bosses. @MrAncelotti could be fired this afternoon @SPORTBILD