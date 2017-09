DAVID GINOLA: ”Opt minute am fost mort. Dacă nu era un defibrilator, acum schimbam pase în Cer!” A rămas fără puls, și-a înghițit limba

În mai 2016, David Ginola, fostul mare jucător francez de la PSG, Newcastle ori Tottenham, ajuns la aproape 50 de ani, participă la un meci de caritate. Sprintează spre linia de centru, apoi filmul se rupe. Cade pe gazon. Prietenii cred că este bășcălie, dar cineva intervine la timp. Paramedicii ajung, apare și un defibrilator. Opt minute e mort. Povestea dintre două tărâmuri

La 49 de ani, David Ginola, fostul mare jucător de la PSG, Newcastle ori Tottenham, tipul acela cu alură de manechin, se mai bagă la câte o mișcare. E mai 2016,19, meci de caritate. Francezul, care fumează precum un șarpe, deși nimeni n-a văzut, niciodată, un șarpe în fumuri, bagă un sprint până la linia de centru. Pac, filmul se rupe! E minutul 25. ”Inima mi s-a oprit. Am căzut cu fața pe iarbă. Jucătorii au crezut că fac bășcălie, dar unul dintre prietenii mei cei mai bun, prezent acolo, a urlat că nu-s OK, că trebuie să se intervină!”, povestește cel alintat ”Davide”.

”Mi-am înghițit limba, am pierdut pulsul, inima nu mai bătea. Concret, am fost mort opt minute”. Cineva a sunat la ”urgențe”. ”Uitați de limbă, el e mort, nu mai are inimă, trebuie să vă concentrați și să-i apăsați pieptul”. Dacă ar fi așteptat salvarea terestră, acum se vorbea despre el la trecut. ”Am avut mare noroc cu un elicopter. A ajuns imediat, cu tot cu defibrilator. El m-a salvat. Dacă nu exista, acum schimbam pase în Cer”, are puterea să glumească David. ”După trei șocuri electrice, văzând că nu-mi revin, au vrut să abandoneze. Dar același prieten al meu a urlat că eu sunt un luptător, să continue. Abia a patra oară am avut puls. Când au văzut că am revenit printre cei vii. Au început să plângă”. Din Anglia, Ginola a fost dus direct la Monaco. Acolo, medicii i-au făcut un cvadruplu bypass. A scăpat fără sechele, dar abia după un an și jumătate a avut puterea să povestească.

După ce s-a retras din activitate din Premier League (unde a primit trofeul de ”Jucătorul Anului” în 1999), Ginola a continuat să joace fotbal, la nivel amator. Paralel cu această activitate, s-a concentrat, puternic, pe consumul de alcool, dar și pe fumat.