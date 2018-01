Dennis Man, vândut pentru 14 milioane de Euro ? Ce loc ar ocupa jucătorul FCSB în topul celor mai scumpi jucători români transferați în străinătate

La nici doi ani de la realizarea recordului unui transfer din Liga 1, atunci când l-a vândut pe Nicolae Stanciu pentru 10 milioane de Euro la Anderlecht, Gigi Becali se pregătește de un nou tun financiar: vânzarea puștiului minune Dennis Man.

Au trecut două decenii de la ultima participare a României la un turneu final al unui Campionat Mondial (Franţa 1998), iar fotbalul intern se află încă în căutarea unei noi Generaţii de Aur. După ce generația lui Mutu şi Chivu a dezamăgit, conducând echipa națională spre un singur turneu final, în care România s-a oprit în faza grupelor (Euro 2008), avem acum în față o nouă generație de la care fanii au așteptări.

Cu Mutu și Chivu dispăruți din peisaj, greul a căzut acum pe umerii unor jucători precum Stanciu, Budescu, Chipciu, Răzvan Marin, Benzar, Alibec sau au tinerilor de mare viitor care vin din urmă, Dennis Man, Ianis Hagi, Mouruțan, Coman sau Nedelcu.

Până să ducă România la un turneu final, membrii actualei generații luptă pentru a depăși recordurile sumelor de transfer pe care au fost vânduți Mutu și Chivu de-a lungul anilor trecuți. Astfel, dacă Stanciu, vândut la Anderlecht pentru 10 milioane în 2016, nu s-a apropiat de top, avem acum un alt jucător de la FCSB care se apropie de topul celor mai scumpi jucători români din toate timpurile.

Deși are doar 19 ani, Dennis Man are deja multe echipe din Europa care îi bat la ușă, cel puțin asta anunță patronul său, Gigi Becali. Mai mult, s-ar părea că perla FCSB-ului are deja oferte pe masă, iar unele sunt colosale pentru nivelul fotbalului românesc. Din păcate pentru pretendenți, se pare că Gigi Becali ține la preț.

”Eu nu îl dau pe 15 milioane pe Man. Ce, sunt idiot? Păi pe cine iau în schimb? Nu mai găsescă altul ca el să iau din România. Man şi Coman peste 3 ani o să valoreze foarte mult. S-ar putea să le dublez clauza. 100 de milioane pentru un jucător genial vor fi bani de seminţe peste 3 ani. Coman poate valora peste 3 ani 400-500 de milioane. Pentru că e lumea nebună. Cer 300 de milioane”, a spus patronul lui Man, plin de optimism.

În situația ultra-fericită în care Dennis Man ar fi vândut de Gigi Becali pe suma despre care vorbește, 14-15 milioane, tânărul jucător român l-ar depăși pe Nicolae Stanciu în topul celor mai scumpi jucători români din istorie, însă ar fi în continuare în spatele cuplului Mutu - Chivu.

Iată topul 10 al celor mai scumpi jucători români din toate timpurile:

1. Adrian Mutu, transferat de la Parma la Chelsea pentru 19 milioane de Euro - 2003

2. Cristi Chivu, transferat de la Ajax la AS Roma pentru 18 milioane de Euro - 2003

3. Cristi Chivu, transferat de la AS Roma la Inter pentru 16 milioane de Euro - 2007

4. Dennis Man, transferat de la FCSB la ..............pentru 14-15 milioane de Euro - 2018

5. Nicolae Stanciu, transferat de la FCSB la Anderelcht pentru 10 milioane de Euro - 2016

6. Adrian Mutu, transferat de la Hellas Veron la Parma pentru 10 milioane de Euro - 2002

7. Vlad Chiricheș, transferat de la FCSB la Tottenham pentru 9,5 milioane de Euro - 2013

8. Adrian Mutu, transferat de la Juventus la Fiorentina pentru 8 milioane de Euro - 2006

9. Vlad Chiriche, transferat de la Tottenham la Napoli pentru 7 milioane de Euro - 2014

10. Florin Gardoș, transferat de la FCSB la Southampton pentru 7 milioane de Euro - 2014