Doliu în lumea fotbalului. Dionatan Teixeira, fost jucător în Premier League, a încetat din viață la 25 de ani

Conform presei engleze, decesul jucătorului s-a produs în urma unui atac cardiac, în timp ce acesta se afla în orașul Londrina din ţara sa natală.

”În urmă cu câteva ore, un om bun și un fotbalist excelent a trecut în neființă. Avea doar 25 de ani. Clubul nostru este șocat de această pierdere” a anunțat clubul Sheriff Tiraspol pe pagina oficială.

De-a lungul carierei, Teixeira a mai evoluat și în Premier League, la Stoke City. Clubul englez a reacționat imediat pe site-ul oficial cu un mesaj de condoleanțe pentru familia jucătorului.

The thoughts of all at #SCFC are with the family & friends of our former player Dionatan Teixeira following his untimely passing, aged 25 pic.twitter.com/5Z1xUWF48V