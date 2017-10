Drumul către o semifinală românească la Beijing! ”Sferturile” Halep - Kasatkina și Cîrstea - Ostapenko se joacă vineri dimineață. Iată programul

Prima care va intra pe teren va fi Simona Halep. De la ora 07:30, ora României, a doua jucătoare a lumii o va înfrunta pe Daria Kasatkina, într-un meci greu, în care Simona caută revanșa pentru eșecul usturător din turul II de la Wuhan. În urmă cu o săptămână, Kasatkina îi administra Simonei un categori 6-2, 6-1.

Apoi, imediat după meciul masculin Dimitrov - Bautista-Agut, Sorana Cîrstea și partenera ei de dublu de la ultimele turnee, Jelena Ostapenko, se vor înfrunta în cel de-al doilea sfert. Meciul dintre cele două nu va începe înainte de ora 9:30, ora României.

Câștigătoarele celor două sferturi, Halep (2 WTA) - Kasatkina (34 WTA) și Cîrstea (44 WTA) -Ostapenko (8 WTA) se vor întâlni în prima semifinală de la Beijing.

Halep, Nadal, Dimitrov... the full #ChinaOpen Day 7 OOP is here: pic.twitter.com/jxpXyuPlcp