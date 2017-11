După 60 de ani! Italia - Suedia 0-0, iar Squadra Azzurra ratează prezența la Cupa Mondială pentru prima oară din 1958

Naționala care a stopat 60 de ani de istorie, șase decade în care Italia a câștigat două titluri mondiale, a jucat două finale și o dată s-a clasat pe locul trei, este cea a Suediei. După 1-0 pe Friends Arena din Stockholm, nordicii nu au mai fost ”prieteni” cu italienii pe San Siro, remizând alb, 0-0.

Meciul de la Milano a fost dominat de la un capăt la celălalt de gazde, însă șansa și neinspirația în fața porții i-a costat pe Immobile, Bonucci & co.

Scorul ocaziilor din acest meci a fost unul care nu mai are nevoie de comentatarii: 22-4, iar posesia Italiei a fost una demnă de Barcelona, 75 - 25%!

