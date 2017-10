Finala ”China Open”, Simona Halep - Caroline Garcia 4-6, 6-7! Noul număr 1 WTA ratează șansa de a se distanța în fruntea clasamentului mondial

După victoriile categorice cu Șarapova, Kasatkina și Ostapenko, Simona Halep a înfruntat azi o adversară aflată pe val, cu 10 victorii consecutive în circuit, dar mai ales în căutarea locului 8 WTA, ultimul care duce la Turneul Campioanelor de la Singapore.

La capătul a aproape două ore de joc, Garcia s-a dovedit a fi jucătoare mai inspirată și a câștigat punctele cheie ale meciului. Dincolo, Simona a greșit foarte mult față de meciul cu Ostapenko, iar mingile câștigătoare nu au reușit să încline balanța.

Halep will regret the 7th game in the 2nd (0 for 9 BPs) but the errors came at the wrong time throughout. Tight one. https://t.co/BEGOlbt4to pic.twitter.com/gBlREeKBHm