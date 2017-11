Ghinion pentru Rafael Nadal! Numărul 1 ATP s-a retras de la Turneul Campionilor după un eșec pe 13 noiembrie la a 13-a prezență!

Rafael Nadal, unul dintre cei mai superstițioși sportivi din lume, a avut parte de o zi de 13 noiembrie plină de ghinioane!

Liderul ATP a pierdut meciul de deschidere de la Turneul Campionilor de la Londra, scor 6-7 (5/7), 7-6 (7/4), 4-6, în fața belgianului David Goffin, iar ulterior a spus adio întregii competiții londoneze din cauza unei accidentări.

Tennis : blessé, Rafael Nadal se retire du Masters de Londres https://t.co/pMqjkvYxf4 pic.twitter.com/nZtQg8WmqD — franceinfo (@franceinfo) November 14, 2017

A fost cea de-a 13 prezență a lui Rafa Nadal la Turneul Campionilor. Niciodată până acum, legenda iberică nu a reușit să câștige acest trofeu. Cel mai aproape a fost în 2010 și 2013 când a jucat finala.

”Am încercat să dau totul, aveam o datorie faţă de acest turneu, faţă de mine însumi, însă nu ar fi avut niciun sens să merge mai departe. M-am antrenat din greu, am făcut tot ce am putut pentru a fi pregătit să joc, dar nu pot face asta. Am încheiat, sezonul meu s-a terminat. Nu e vreo decizie de luat, este vorba doar despre durere şi nu o pot ţine în frâu, nu am suficientă forţă pentru a juca”, a declarat numărul 1 mondial

Rafael Nadal va fi înlocuit cu spaniolul Pablo Carreno Busta (10 ATP) în Grupa "Pete Sampras". Busta va juca împotriva lui Grigor Dimitrov şi Dominic Thiem.