Gică Hagi a dat răspunsul final în ceea ce privește venirea la echipa națională: ”În momentul de față pot face doar asta...”

După ce Mircea Lucescu a spus că va fi aproape imposibil de a mai veni vreodată pe banca tehnică a naționalei României, iar Dan Petrescu pare decis să continue proiectul început la CFR Cluj, azi a venit rândul lui Gică Hagi să răspundă la întrebarea legată de echipa națională. Conform așteptărilor, răspunsul ”Regelui” a fost unul negativ.

În conferința de presă premergătoare meciului Viitorul - FCSB, Gică Hagi a declarat că nu se poate implica la echipa naţională, cel puţin în perioada în care patronează și antrenează un alt club din România. ”

”În momentul de față am un club pe care îl condus. La nivel de echipă naţională nu pot să fiu activ, nu pot să încurc borcanele. Pot doar să dau un sfat. Când n-o să mai am club probabil o să mă gândesc, dacă va exista situaţia asta în viitor. Exclus să fiu, nici măcar asociat. În momentul de faţă, pe termen scurt, nu. Nu se poate”, a spus Hagi.

În ultimele zile, fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, a vehiculat ideea venirii ”Regelui” la conducerea FRF. Hagi a fost ferm și în această privință și a spus că vrea să rămână în iarbă.

”În trecut, primul care mi-a propus postul de preşedinte a fost domnul Copos, la Rapid. I-am spus că îmi place să fiu antrenor. Nu vizez deocamdată în termen scurt şi mediu un post de conducere. Îmi place să fiu antrenor”, a adăugat Gică.