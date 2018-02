Helmuth Duckadam, eroul de la Sevilla, trece prin momente dificile. Veste cruntă primită de legenda stelistă din partea medicilor

Cu câteva ore înainte ca FCSB să intre pe teren la Roma, în meciul cu Lazio din returul 16-imilor Europa League, suflarea stelistă primește o veste cruntă legată de omul care a făcut posibilă cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc. Helmuth Duckadam, eroul de la Sevilla, va fi suspus unei noi operații în urma căreia îi va fi schimbat genunchiul stâng.

Actualmente președinte de imagine al vicecampioanei FCSB, Duckadam e obligat să se întoarcă în sala de operații. Ieri dimineață, "Eroul de la Sevilla" a mers de urgență la Spitalul Floreasca din București, acolo unde a fost supus unui consult medical amănunțit, dar și unde a făcut mai multe radiografii la genunchiul stâng.

Duckadam nu a mers la Roma alături de delegația roș-albastră și se va întoarce la spital și astăzi pentru noi consultații, apoi va ajunge la operație.

Într-o intervenție pentru Gazeta Sporturilor, eroul de la Sevilla explică de ce nu a mai ajuns cu echipa lui Dică la Roma. ”De ce nu sunt în Italia? Am probleme, nu s-a întâmplat nimic altceva. Trag de supărările pe care le am cu genunchiul stâng de vreo trei ani, dar, din păcate, trebuie să mă operez. Voi suferi o intervenție la genunchi pentru că am dureri foarte, foarte mari. O să-mi schimbe cu totul genunchiul. E terminat și o să-mi pună o proteză ! Am tot sperat că nu o să fie nevoie de asta, dar se pare că nu e altă soluție. Trebuie să mă obișnuiesc cu ideea și să merg din nou la bisturiu", spune Duckadam pentru gsp.

Fostul portar, care a suferit până acum7 operații, a fost consultat de mai mulţi specialişti şi verdictul lor a fost acelaşi: e nevoie urgentă de operaţie!