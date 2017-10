Lovitură pentru FCSB! Puștiul minune al celor de la Botoșani, Olimpiu Moruţan, la un pas de un transfer în străinătate

După mai multe ezitări în ultimele luni, FCSB este foarte aproape de a pierde una dintre speranțele fotbalului românesc. Olimpiu Moruţan, puștiul minune al celor de la FC Botoșani, este foarte aproape de un transfer la un club din Europa.

După ce patronul FCSB, Gigi Becali, declara ieri că este optimist în privința transferului lui Moruțan, despre care spunea că poartă discuții cu patronul clubului din Moldova, azi, șeful celor de la Botoșani a aruncat bomba: jucătorul are o ofertă uriașă din străinătate!

“Dacă Moruțan va fi sănătos și se va antrena bine, va fi un jucător al cărui preț va urca spre 2 milioane de euro. Vă pot spune că ultima discuţie purtată este de 1,5 milioane de euro.

Negociem cu un club foarte serios care ne-a contactat. Au venit să discute cu noi, au discutat şi cu jucătorul. Eu nu aş vrea să-l dau în iarnă dar am nevoie de nişte bani. Cine îmi dă un avans, jucătorul poate pleca în vară la el. E foarte important ca acest jucător să facă progrese. El are 18 ani iar ceilalţi au 20 şi ceva, 30 de ani. Cei de afară se uită la toţi parametrii. Dacă în vară, Moruţan are 10 goluri, 15 pase de gol şi este un jucător care nu se mai împiedică în faţa porţii, face bani mulţi”, a spus Valeriu Iftime, conform digisport.

În vârstă de 18 ani, Olimpiu Moruţan are 31 de meciuri pe prima scenă şi un gol marcat. În acest sezon a jucat în 12 din cele 13 etape ale turului.