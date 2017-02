Lumea sportului este în doliu! Piet Keizer, legendă a fotbalului olandez, a încetat din viaţă

Piet Keizer, legendă a echipei Ajax Amsterdam şi a naţionalei Olandei, a încetat din viaţă, vineri, la vârsta de 73 de ani. Printre cei care au transmis condoleanţe după decesul lui Keizer se numără şi George Ogăraru, care scrie că îi datorează olandezului transferul la Ajax, realizat în 2006.

"A murit Piet Keizer. Mentor, coleg şi prieten bun al lui Johan, căpitan al unei generaţii extraordinare şi cea mai bună extremă pe care Ajax a avut-o vreodată... club căruia şi-a dedicat întrega carieră... 490 meciuri în prima echipă. Lui îi datorez transferul la Ajax. În urmă cu aproape 11 ani, după meciul cu Betis Sevilla, a venit la Bucureşti pentru a mă cunoaşte personal şi a-mi propune să semnez cu echipa pentru care jucase el, Johan, Van Basten, Kluivert etc. În acel timp, Piet avea funcţia de şef al scouterilor de la Ajax. Zilele trecute l-am întâlnit din nou în academie... am petrecut jumătate de ceas împreună... eu am crezut că vorbim despre fotbal...de fapt Piet venise să îşi ia rămas bun. Odihneşte-te în pace Piet Keizer!", a scris Ogăraru pe Facebook.

Piet Keizer a jucat întreaga carieră la Ajax Amsterdam, echipă cu care a câştigat 17 trofee. Keizer a evoluat în 34 de meciuri pentru naţionala Olandei, în perioada 1962-1974.

Ultimul său meci la echipa Olandei a fost cu Suedia, scor 0-0, la Cupa Mondială din 1974. Keizer nu a jucat apoi în finala pierdută de olandezi în faţa Germaniei, scor 1-2, fiind rezervă.