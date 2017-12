”Mai bine eram înjunghiat decât să primesc un astfel de gol”. Reacții incredibile în lumea fotbalului după golul istoric marcat de portarul Brignoli în poarta Milanului

Duminică, 3 decembrie, Stadio Ciro Vigorito. Trecuseră 1354 de minute din acest sezon de Serie A și Benevento, nou-promovată în acest sezon de Serie A, nu știe ce urmează după ”0” în clasament. Vine însă minutul 90+5 al meciului dintre echipa lui George Pușcaș și echipa lui Rino Gattuso, AC Milan. Oaspeții conduc cu 2-1 și lucrurile par clare: Benevento ajunge la 15 eșecuri consecutive! DAR, pentru că întotdeauna există acest cuvânt magic, totul se schimbă la ultima fază! La ultima clipă de fotbal.

Iar acum cu toții vă întrebați de ce auziți la știri numele de ”Alberto Brignoli”. Vă spune ceva acest nume ? Mai mult ca sigur, dacă nu sunteți fani înrăiți ai Serie A, nu. Dar de ieri, din minutul 90+5 al meciului Benevento - AC Milan, Alberto Brignoli a devenit un nume istoric. Pentru Benevento, pentru Serie A, pentru fotbal și, spre nefericirea lui, pentru Gennaro Gattuso.

Când nimeni nu mai spera, când cerneala presei scrise se usca pe un ”Benevento, la 15 eșecuri consecutive”, Brignoli se încăpățâna să tragă puțin de istorie înspre persoana sa. În acel minut 90+5 de pe Stadio Ciro Vigorito, portarul echipei Benevento, aflată la debut în prima ligă italiană, a urcat în careul lui Gigi Donnarumma și a marcat golul de 2-2. ”Bene” rămâne în pole-position pentru calea întoarsă către Serie B, însă Brignoli își deschide o filă în istoria Serie A.

După golul de poveste, portarul lui Benevento e sincer și descrie pas cu pas faza care l-a făcut erou: ”La un moment dat am auzit de pe bancă 'urcă, urcă!'. Eram conduşi cu 2-1 şi nu mai era nimic de pierdut. Am închis ochii şi am sărit. M-am aruncat ca un portar, nu ca un atacant. Sunt fericit nu doar pentru mine, ci pentru toată lumea. Am pierdut multe meciuri nemeritat în minutul 90. Măcar o dată s-a întâmplat în favoarea noastră, după trei luni de mari sacrificii”, a spus Brignoli pentru Sky Sports.

Tot pentru Sky a vorbit și Rino Gattuso, însă cuvintele legendei lui AC Milan, aflat la debut pe banca echipei pentru care a dat totul din teren, sunt șocante și ascund o amărăciune uriașă: ”Mai bine eram înjunghiat decât să primesc un astfel de gol”

Nici rivalii celor de la AC Milan, Inter, nu au putut trece cu vederea dezastrul care s-a petrecut în curtea echipei lui Gattuso. Cu câteva minute înainte de meciul Inter - Chievo, croatul Ivan Perisic a ținut să le transmită colegilor săi rezultatul final din Benevento - Milan.

Din perisajul reacțiilor nu putea lipsi celebrul comentator și fan al Milanului Tiziano Crudeli. Imediat după ce a văzut cum echipa sa e egalată de golul unui portar, Crudeli a exclamat: ”RUȘINE! RUȘINE! RUȘINE!”