Meci de senzație făcut de Cîrstea la Beijing! Sorana o învinge pe Pliskova, 6-1, 7-5 și este la un meci de o semifinală cu Halep!

După ce ieri am avut o Simona Halep magică împotriva Mariei Șarapova, ziua de joi de la Beijing ne-a adus în lumina pozitivă a reflectoarelor o altă româncă aflată în formă de zile mari. Sorana Cîrstea, a 44-a jucătoare a lumii, a învins-o în ”optimile” de la Beijing pe Karolina Pliskova, numărul 4 WTA.

UPDATE: 9:40! În sferturile de finală de la Beijing, Sorana o va înfrunta pe partenera ei de dublu de la ultimele turnee, Jelena Ostapenko, cea care a jucat doar trei game-uri cu Shuai Peng, după care chinezoaica s-a retras.

Peng retires with an injury



Ostapenko sets @ChinaOpen Quarterfinal vs @sorana_cirstea! pic.twitter.com/c9AgLqkvLA