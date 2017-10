Mega-transfer între granzii Spaniei: Antoine Griezmann spune ”DA” Barcelonei! Sumă astronomică de transfer

Presa din Spania scrie azi că șefii clubului catalan l-au pus pe francezul Antoine Griezmann, atacantul francez al celor de la Atletico Madrid, în vârful listei de transferuri pentru vara viitoare.

Conform jurnaliștilor iberici de la El Gol Digital, mișcarea Barcelonei vine la scurt timp după ce însuși Antoine Griezmann le-ar fi spus șefilor de la Atletico Madrid să ia în considerarea o posibilă ofertă de la Barcelona.

