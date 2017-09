NEVEROSIMIL! Simona Halep pierde categoric în turul II de la Wuhan, 2-6, 1-6 cu rusoaica Daria Kasatkina

În puțin peste o oră de joc, Kasatkina, clasată pe locul 31 în lume, nu i-a dat nicio șansă Simonei, câștigând meciul cu 6-2, 6-1. În ceea ce o privește, Halep, condusă în premieră de pe margine de Andrei Pavel, a avut o evoluție dezastruoasă.

