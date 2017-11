OFICIAL: Anunțul anului în fotbalul mondial: MESSI A SEMNAT PÂNĂ ÎN 2021! Clauza colosală: 700 de milioane de Euro!

FC Barcelona și Lionel Messi au semnat azi un contract care îl va ține pe sud-american pe Camp Nou până în sezonul 2020-2021. În urma acestei înțelegeri, clauza de reziliare a lui Messi a ajuns la 700 de milioane de Euro!

He made his debut 4,788 days ago.

He has played 602 games.

He has scored 523 goals.

He has won 30 trophies.

The story continues.#Messi2021