OFICIAL: Argentina rămâne fără "El Jefecito”! Javier Mascherano și-a anunțat retragerea din națională

”Ciclul meu la naţionala Argentinei se încheie în Rusia, nu voi merge mai departe. Am analizat și am ajuns la concluzia că acesta este punctul final al carierei mele la națională.

Selecţionerul va decide dacă trebuie să fiu prezent la Mondialul de anul viitor. În aceste luni eu voi munci și voi încerca să mă pregătesc cât mai bine. Dacă voi fi sau nu acolo, e doar decizia antrenorului. Eu voi accepta orice va decide el” a declarat fundaşul pentru televiziunea TyC Sports.

Javier @Mascherano has revealed that he will retire from international football after the @FIFAWorldCup if he is selected. #ZiSport pic.twitter.com/hW7LEHG457