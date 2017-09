OFICIAL! Fotbalul românesc mai pierde un club de tradiție: FC Braşov a intrat în faliment

Zi neagră pentru încă o echipă de tradiție din fotbalul românesc. După 80 de ani de istorie și de activitate, FC Brașov, alintată de iubitorii fotbalului ”Steagul” sau ”echipa de sub Tâmpa”, pune lacătul pe activitatea fotbalistică.

În mod oficial, FC Brasov a intrat în faliment! Tribunalul Brașov a decis să pună capăt procesului de faliment și să încheie definitiv activitatea unui alt club de tradiție din fotbalul românesc.

FC Brasov, cel mai cunoscut nume al unei echipe de fotbal din județul Brașov, a fost prima echipă din România care reușit să câștige un trofeu international, Cupa Balcanică, în anul 1961.

Echipa de sub Tâmpa a activat ultima oară în campionatul Ligii 2, ediția 2016-2017, unde a încheiat pe locul 7.

Iată decizia dată de Tribunalul Braşov:

”Admite cererile formulate de administratorul judiciar CITR FILIALA BRAŞOV SPRL şi de către creditorii: AJFP BRAŞOV, Barna Daniel, Ciocâlteu Alexandru, Străuţ Bogdan, Aganovic Adnan, Cristea Călin, Leko Mislav, Marinescu Andrei şi Mutu Daniel şi în consecinţă: In baza art.145 al.1 lit. A pct. c, lit. C şi art. 75 alin. 4 din Legea nr.85/2014 Dispune intrarea în procedura falimentului a debitorului SC FOTBAL CLUB BRAŞOV SA. Numeşte în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe practicianul în insolvenţă ROVIGO SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.64 din Legea nr.85/2014. Stabileşte onorariul provizoriu al lichidatorului judiciar la suma de 3.000 lei pentru întreaga procedură şi un onorariu de succes de 8% din sumele distribuite în procedură. In temeiul art.145 alin.2 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Fixează termenul maxim de predare a gestiunii către lichidatorul, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii la data de 06.10.2017. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii la 8.11.2017. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea şi publicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 06.12.2017. Fixează termenul limită pentru întocmirea şi publicarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 10.01.2018. In temeiul art.151 din Legea nr.85/2014. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Stabileşte termen de judecată la data de 10.01.2018. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 27.09.2017“