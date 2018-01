OFICIAL: Gică Popescu a fost numit consilier al premierului Mihai Tudose. ”Baciul” va coordona organizarea EURO 2020

Nu va fi Federația România de Fotbal, nu va fi echipa sa de suflet, ”U” Craiova și nici cea a prietenului său de o viață Gică Hagi, Viitorul Constanța. Revenirea lui Gică Popescu într-o funcție importantă va fi Palatul Victoria! Începând de miercuri, Gică Popescu este noul consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme de sport.

Prezent în emisiunea ”Sinteza Zilei” de la Antena 3, Prim-ministrul României, Mihai Tudose, a anunțat că fostul căpitan al naționalei, Gică Popescu, se va ocupa de organizarea EURO 2020, atunci când România ar urma să găzduiască partide importante alături de alte țări ale Europei.

”În 2013, România s-a bătut în piept că organizează o grupă de la CE de fotbal. Am bătut palma cu UEFA, am fost foarte mândri în momentul ăla. Nu s-a făcut nimic. Pe românește. Ne trebuiau patru stadioane. Avem Arena Națională, dar ne mai trebuiau patru, pentru antrenament, de back-up...

Printre altele lucruri "mărunte" pe la Guvern, am spus că riscăm să ne facem de râs că nu putem face lucrul ăsta. Este vorba de o mândrie națională. Și pentru că nu ne pricepem la fotbal, am zis să găsim pe cineva, un bun manager de proiect. Și am căutat. Am găsit niște oameni extraordinari, care să facă o bancă, o chestie, altceva...

La un moment dat, Domnul Ciolacu a zis să luăm pe cineva care a făcut fotbal. Pe cineva care știe unde e UEFA. S-a discutat cu soluția respectivă, în decembrie. Care a vrut să vadă dosarul, să știe în ce se bagă. După ce am vorbit în decembrie, soluția respectivă a zis da. De azi am un consilier nou, îl cheamă Gică Popescu", a declarat Mihai Tudose, la Sinteza Zilei.

În 2014, țara noastră a primit dreptul de a organiza pe Arena Naţională trei meciuri din cadrul fazei grupelor CE din 2020 şi o partidă din optimile de finală.

În ceea ce-l privește pe Gică Popescu (50 de ani), este pentru prima oară de la eliberarea din închisoare (4 noiembrie 2015) când ”Baciul” va avea un loc de muncă oficial. Fostul internaţional a fost ţinut după gratii 20 de luni, după condamnarea de 3 ani primită în Dosarul Transferurilor.

Gică Popescu a fost unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria României, ”Baciul” a fost om de bază în „Generația de Aur” și a ajuns la un nivel fără precedent, în momentul în care a devenit căpitanul Barcelonei. Până în 1990 a îmbrăcat tricoul Științei, cu o scurtă perioadă de o jumătate ani, timp în care a evoluat pentru Steaua (1988). Gică a ajuns în 1990 la PSV Eindhoven, acolo unde a jucat alături de Romario. În 1994, după Mondialul din SUA a bătut palma cu englezii de la Tottenham și a evoluat în Premier League timp de un sezon.

În 1995 a ajuns la FC Barcelona și a fost numit căpitan al catalanilor, de regretatul Bobby Robson. A câștigat Cupa Cupelor, în 1997, apoi s-a transferat la Galatasaray Istanbul. Cu gruparea turcă și-a adjudecat Cupa UEFA, în 2000 și Supercupa Europei, în același ani. Apoi, Popescu a mai trecut pe la Lecce (2001 - 2002), Dinamo (2002) și Hanovra (2003). La echipa națională, fostul căpitan a jucat 115 meciuri și a marcat 16 goluri. A evoluat la trei Campionate Mondiale (1990, 1994 și 1998) și la două Europene (1996 și 2000).