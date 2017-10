Pe viață la Barcelona! Andres Iniesta și-a prelungit contractul cu FC Barcelona! Căpitanul catalanilor a semnat o înțelegere unică

Clubul din Catalonia a emis un comunicat de presă în care anunță detaliile noii înțelegeri:

”FC Barcelona și Andrés Iniesta au ajuns la un acord în urma căruia jucătorul va juca pe viață la clubul nostru.

Semnarea contractului va avea loc în această după amiază, după ora 13:30. Peste o jumătate de oră, la 14:00, președintele clubului Josep Maria Bartomeu și Andrés Iniesta vor apărea într-o conferință de presă comună în care va fi prezentat noul contract” anunță FC Barcelona

Andres Iniesta are 639 de prezențe pentru Barça, al doilea jucător din istoria all-time a clubului în această privință.

Most official appearances for Barcelona:



767 — Xavi

638 — Andrés Iniesta

594 — LEO MESSI 💥

593 — Carles Puyol #FCBLasPalmas