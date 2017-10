Primele reacții după superba victorie a Simonei! Halep: ”Se vede munca depusă după US Open”/ Șarapova: ”Simona a făcut un meci incredibil!”

La câteva ore după meciul senzațional făcut de Simona Halep contra Mariei Șarapova, la Beijing, soldat cu prima victorie a româncei contra jucătoarei din Rusia (scor 6-2, 6-2), cele două combatante au oferit presei primele reacții.

După prima victorie din carieră cu Maria Șarapova, Simona Halep se declară extrem de fericită și recunoaște că a jucat cel mai bun tenis din carieră contra Mariei. Totodată, Simona spune că a vorbit cu antrenorul Darren Cahill, cel care a fost foarte bucuros de succesul de la Beijing.

Simona Halep talks to @WTA_insider after win over Sharapova @ChinaOpen. "The work I did after USO, now I could see." https://t.co/Mxn3spcSqr pic.twitter.com/2ymPFHtyUC — WTA Insider (@WTA_insider) 4 octombrie 2017

”A fost un meci excepțional. Cred că am jucat cel mai bun tenis. Am servi foarte bine. Azi s-a văzut munca intensă depusă după US Open. Deși am jucat de multe ori și am simțit că o pot învinge, niciodată nu s-a întâmplat asta. Azi mi-am zis că trebuie să dau totul, să rămân concentrată și să câștig!

Am vorbit cu Darren. Este foarte fericit că am învins azi. Mi-a spus de multe ori că pot s-o înving”, a spus Halep.

De cealaltă parte, Șarapova a lăudat jocul Simonei și a susținut că nu s-a simțit în cea mai bună formă și nu a reușit să se ridice la nivelul evoluțiilor din precedentele meciuri contra actualului număr doi mondial.

”Înainte de toate, cred că ea a făcut un meci incredibil, probabil cel mai bun jucat de ea împotriva mea. Iar eu nu am fost în formă. Nu am văzut mingea la fel de bine. Nu m-am mișcat la fel de bine ca în precedentele meciuri împotriva ei.

Ea a lovit perfect, nu a făcut multe greșeli neforțate, iar procentajul la serviciu a fost destul de ridicat. A făcut corect toate lucrurile”, a declarat rusoaica pentru WTA Insider.