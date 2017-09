Real Madrid mai dă o lovitură! Campioana Europei a convins un star să-l refuze pe Mourinho și să rămână pe ”Bernabeu”

Campioana Spaniei și a Europei a anunțat, prin intermediul site-ului oficial, prelungirea contractului cu fundașul central Raphael Varane.

”Clubul Real Madrid și Raphael Varane au ajuns la un acord pentru prelungirea înțelegerii existente. Astfel, jucătorul va rămâne la Madrid până pe 30 iunie 2022”, anunță ”galacticii”

📝 @raphaelvarane has agreed a new deal with Real Madrid until June 30, 2022. 👇#Varane2022https://t.co/Bq13vHD0sJ