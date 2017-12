Regele Mihai I a murit. Numele de legendă din sportul românesc au reacționat după decesul Majestății Sale: ”E o uriașă pierdere și o zi tristă pentru România”

Regele Mihai I al României a murit astăzi, în Elveția. Casa Regală a anunțat că Majestatea Sa trecut în neființă la ora 13:00. Suveranul avea 96 de ani, împliniți la 25 octombrie, și de mai bine de un an și jumătate era grav bolnav.

Vestea trecerii în neființă a Regelui Mihai I a produs tristețe și în lumea sportului din România. Pasiunea fostului suveran pentru mașini, pilotaj și schi l-a făcut să fie stimat și iubit de foști mai campioni ai României, precum Nadia Comăneci, Ilie Năstase, Cristian Gațu, Ivan Patzaichin, Emerich Ienei sau Gabi Szabo.

”Îmi pare foarte rău, este o mare pierdere, ar fi trebuit să ne comportăm mai frumos cu el când se afla în viaţă, eu l-am cunoscut mai bine la New York, am fost împreună cu o delegaţie de sportivi, am fost împreună pe lângă Statuia Libertăţii, ştiu perioada în care nu putea să intre în ţară şi cât suferea. Apoi, evident, l-am reîntâlnit şi în România la anumite evenimente. În tinereţe schia foarte mult, îi cunosc pasiunea pentru sporturile de iarnă. Totodată, de-a lungul vieţii, el şi-a cultivat pasiunea pentru maşini. Avea o colecţie impresionantă. Mi-a spus că îmi aprecia munca şi meciurile pe care le făceam”, a spus legendarul tenismen Ilie Năstase (digisport)

”L-am cunoscut prin intermediul Principesei Margareta, era un mare iubitor de sport. În anul în care Federaţia de Atletism a împlinit 100 de ani, forul nostru a intrat sub patronajul Casei Regale. Prietenii mei de la Federaţia Europeană de Atletism au rămas impresionaţi de felul în care vorbea mai multe limbi străine şi despre cunoştinţele sale despre sport. Toate bazele sportive de la Şosea au fost donate sportului de către familia sa. Doamna Iolanda Balaş avea o relaţie strânsă cu Casa Regală. E o zi tristă şi transmit sincere condoleanţe Casei Regale”, a declarat fosta mare atletă Gabi Szabo, pentru EVZ.

”Nu l-am cunoscut personal, dar este o mare pierdere pentru întreaga naţiune. La fel de mare pierdere a fost în momentul în care a fost obligat să abdice. L-am apreciat întotdeauna şi sper ca românii să-l aprecieze la fel de mult şi după dispariţia sa. Dumnezeu să-l ierte!" a spus Emerich Ienei pentru Mediafax.

”Dumnezeu să-l ierte, este o mare pierdere. Nu l-am cunoscut personal pe Regele Mihai, dar l-am urmărit mult şi mi-a plăcut. Este păcat, ne dispar nişte pagini foarte serioase din istoria României” a spus Cristian Gațu pentru EVZ.

”Am simţit o tristeţe imposibil de redat în cuvinte când am aflat că Regele Mihai a murit. De când s-a întos în ţară, am rămas un apropiat al Casei Regale, am avut de mai multe ori onoarea să vorbesc cu Majestatea Sa, despre care aflasem de mic, din poveştile bunicului. A fost un om bun, drept, înţelept, un model pentru mine. Zbor lin, Majestate!” a declarat Ivan Patzaichin pentru Gazeta Sporturilor.

Regele Mihai a fost un pasionat al sportului cu motor. A fost un colecționar frenetic, mai ales atunci când resursele financiare i-au permis. Pe lângă asta, pasiunea pentru pilotaj l-a făcut pe Regele Mihai să se angajeze în domeniul aviatic în perioada sa de exil.

Chiar dacă avea o adevărată afinitate pentru sporturile cu motor, Regele Mihai nu a ignorat și alte activități recreative. Șahul era pentru el un adevărat sport recreativ, pe litoral se simțea un copil liber, care poate să se joace în voie, iar echitația nu îi era străină. Nici ciclismul nu i-a fost străin, fiind deschis și la alte activități sportive, precum ski sau kaiac-canoe.

Puțini știu însă că Regele Mihai avea și o relație strânsă cu fotbalul. Cel care l-a învățat pe Rege să schieze a fost Constantin Anghelache, fotbalist legitimat la Unirea Tricolor, campioană a României în sezonul 1940 - 1941.

Deși nu a fost atras deloc de ”sportul rege”, fotbalul, Regele Mihai a dat numele unei echipe de fotbal. Formația a rezistat exact un deceniu, după care a fuzionat cu un club al Primăriei.

Într-o perioadă în care nu exista sistem competițional, Echipa ”PRINCIPELE MIHAI Bucureşti” a evoluat în campionate organizate pe Ligi, iar câștigătoarele jucau în sistem eliminatoriu pentru titlul de campioană.

surse: Libertatea/Telekomsport