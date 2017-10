Sănătatea Cluj are magnet la granzi în Cupa României! Povestea patronului jucător care vrea să intre în prelungiri cu FCSB!

Fotbalul românesc al ultimului deceniu a suferit multe schimbări. Au apărut echipe noi, au dispărut altele de tradiție, s-au retras jucători de clasă, au apărut tinere speranțe, însă un singur lucru a rămas constant: Sănătatea Cluj în Cupa României!

Echipa patronului-jucător Aurelian Ghișa (53 de ani) s-a mai evidențiat cu o constantă. Mereu, când se califică în fazele superioare ale Cupei, are noroc să pice la tragerea la sorți cu echipe de top ale fotbalului românesc.

Aventura la acest nivel a ”virușilor verzi” a început în 2007. Sanatatea Cluj nu a putut opri atunci pe Dinamo din drumul către sferturile Cupei. "Câinii" s-a impus cu 4-0, prin golurile marcate de Boștină, Chiacu, Bratu și Păun. După acest meci, patronul-jucator Aurelian Ghisa spunea că se retrage din activitate.

Peste doi ani, Sănătatea dădea piept cu puternica Polit Timișoara de atunci. Echipa lui Sabău câștiga cu 7-0, după golurile marcate de Magera-2, Parks - 2. Vrsic-2 şi Rusic. La acest meci, ”retrasul” Ghișa a luat loc pe bancă.

În 2011, în calea ardelenilor a ieșit Steaua, FCSB de acum. Cu Ghișa pe teren din minutul 81, ”virușii” pierdeau cu 0-4 la Buzău. Steaua s-a impus fără probleme cu 4-0, după golurile marcate de Nikolici, Prepeliţă, Martinovici şi Dorinel Popa.

Tradiția meciurilor tari pentru clujeni în ani impari a continuat, iar în 2013, în fața lui Ghișa & co. revine Dinamo. A fost din nou 0-4, pentru ”câini”, graţie golurilor marcate de Zougoula (2), Dănciulescu şi Rotariu. Ghișa a fost din nou pe foaia de joc.

La finalul lui octombrie 2017, Sănătatea va juca din nou cu FCSB în 16-mile Cupei, iar Ghișa promite un meci mare al echipei sale.

”Vom închiria stadionul Cluj Arena, e prima noastră opțiune. Când am jucat cu Steaua data trecută, stadionul era gata, dar nu avea semnătura de dare în folosință. Lipsea o semnătură și de asta am ajuns la Buzău. Nu știm ce preț vom pune la bilet, dar fiind o echipă a Clujului care joacă împotriva Stelei.

Cred că oamenii vor vrea să vină la un altfel de meci decât cel din campionat. E un meci mai special. Vă aduc aminte că la meciul cu Dinamo, jucat în Cupă pe stadionul CFR-ului, au fost 6000 de oameni. Ne-am bucurat mult. Dat fiind faptul că întâlnim o echipă aproape calificată în primăvara europeană, am vrea ca măcar dintr-o întâmplare să ajungem în prelungiri. Măcar atât! Să dea bine că am luptat cât am putut”, a declarat Aurelian Ghişa pentru gsp.ro.