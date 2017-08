Scandal uriaş în Liga I. Gigi Becali îl face praf pe Dan Petrescu: "Înjură arbitrii de morţi şi se bucură când fură pentru el"

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a lansat un atac la adresa lui Dan Petrescu spunând că tehnicianul rivalei la titlu, CFR Cluj, îi înjură de morţi pe arbitri la meciuri şi nu este trimis în tribune.

"Când a venit Dan Petrescu a zis <domne, nu mă interesează, nu mă cert cu nimeni, nu vorbim de arbitri>. Acum văd că el e şi cu cearta, el e şi cu replica. Văd că pe el îl deranjează de ce e Steaua arbitrată corect, de ce nu a dat ofsaid la Steaua. Dan Petrescu se supără dacă nu e furată Steaua. Văd că asta face Dan Petrescu. Mi-a zis MM că o dată Dan Petrescu i-a spus, şi erau şi alţi oameni de faţă, că e cel mai fericit când fac arbitrii jaf pentru el. Îţi dai seama ce expresie? <Cel mai fericit om sunt când arbitrii fură şi fac jaf pentru mine>. Ce să ceri de la el dacă e cel mai fericit când fac arbtrii jaf pentru el? Înseamnă că l-au făcut fericit cu Dinamo. Zice că asta-i România. Îi înjură de morţi pe arbitri. Băi, Dan Petrescule, văd că-i înjuri de morţi pe arbitri, dar pe tine nu te dă afară. Asta-i România", a spus Becali, după cum scrie news.ro.

Disputa dintre CFR Cluj şi FCSB pe tema arbitrajelor a început după ce Gigi Becali s-a "aliat" cu oficialii dinamovişti, care au susţinut că echipa ardeleană este ajutată de arbitri.

Miercuri, Dan Petrescu a declarat, într-o conferinţă de presă, că atacurile venite de la alte echipe îi întăresc şi îi motivează pe cei de la CFR Cluj.

"Aceste lucruri ne întăresc, ne ajută foarte mult. Nu trebuie să mai fac eu şedinţă dacă ei ascultă ce au spus adversarii. Ar fi bine să continue şi să ne ajute în continuare cu aceste atacuri. Am văzut că am făcut o convenţie cu statul român când am venit. Am semnat o convenţie cu preşedintele României, Steaua să fie furată… Incredibil! Asta nici de glumă nu e bună. Vă daţi seama ce aberaţie...", a afirmat Petrescu.